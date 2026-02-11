Goiás cria escola exclusiva para atletas e inaugura unidade em Goiânia
Unidade atende estudantes do ensino fundamental e médio e recebeu investimento superior a R$ 6,2 milhões
O Colégio Estadual em Período Integral Regina Pimenta Peixoto Moura foi inaugurado nesta quarta-feira (11), em Goiânia, após receber investimento de mais de R$ 6,2 milhões do Governo de Goiás.
A unidade vocacional tem foco no esporte e atende cerca de 260 estudantes do ensino fundamental e médio.
Localizada no Setor Center Ville, a infraestrutura escolar conta com 12 salas de aula, laboratórios, biblioteca, refeitório e quadra poliesportiva coberta com vestiários.
O colégio tem como proposta pedagógica a integração entre ensino regular e atividades esportivas no contraturno.
O colégio tem como projeto pedagógico itinerários que conciliam o esporte ao projeto de vida, com aulas em nove modalidades, entre elas atletismo, handebol, voleibol, lutas, xadrez e até esportes eletrônicos.
A entrega foi feita pelo vice-governador Daniel Vilela (MDB), que destacou o papel do esporte na formação dos estudantes.
A secretária de Educação, Fátima Gavioli, afirmou que o projeto foi incorporado ao planejamento educacional do Estado.
O nome da unidade é uma em homenagem a Regina Pimenta Peixoto Moura, mãe do deputado Bruno Peixoto (UB).
