Onças, veados e cobras ganham ponte de R$ 100 milhões exclusiva para atravessar rodovia movimentada nos EUA

Gabriel Dias - 11 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução)

O estado da Califórnia (EUA) está construindo o que pode vir a se tornar a maior ponte usada exclusivamente para animais selvagens. O projeto conta com o investimento de aproximadamente 19 milhões de dólares (cerca de 100 milhões de reais).

A construção ligará áreas naturais que são separadas pela rodovia US-101, uma das rodovias mais movimentadas do país. O projeto é baseado em uma ideia muito difundida por biólogos e engenheiros florestais: a de corredores ecológicos, que são faixas de vegetação nativa que se ligam a fragmentos florestais, com o intuito de promover o transporte seguro de animais.

Nesse caso, o corredor é pensado como uma ponte que passa por cima da rodovia, criando um espaço seguro para a fauna local passar, sem risco de atropelamento.

A construção começou em 2022 e será moldada pela vegetação nativa, sendo pensada para ser esteticamente atraente, combinando com o local. A obra deve ser concluída ainda este ano.

A iniciativa foi motivada por dados alarmantes: milhares de animais são mortos por atropelamento ao tentar cruzar as rodovias da Califórnia: cerca de 48 mil veados e mais de 100 pumas, por ano.

A construção não será usada por pessoas e é um passo significativo na valorização da fauna local, que preserva as espécies e deixa tanto o motorista quanto os animais seguros.

