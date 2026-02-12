Maquiador de famosos é investigado por desviar R$ 300 mil de salão em Goiânia

Profissional virou alvo de operação deflagrada pela Polícia Civil em operação deflagrada nesta quarta-feira

Davi Galvão - 12 de fevereiro de 2026

Mandado de busca e apreensão foi cumprido no salão do maquiador. (Foto: Divulgação/PC)

Um maquiador de 37 anos, conhecido por já ter atendido artistas famosos, é suspeito de desviar cerca de R$ 300 mil de um salão de beleza em Goiânia, onde era sócio. Ele é investigado por apropriação indébita e foi alvo da Operação Beleza Sem Filtro, deflagrada na quarta-feira (11) pela Polícia Civil (PC).

A ação, coordenada pela 1ª Delegacia Distrital de Polícia da capital, cumpriu mandados de busca e apreensão com o objetivo de reunir provas e avançar nas investigações.

Conforme apurado, valores pagos por clientes pelos serviços prestados pelo grupo empresarial teriam sido transferidos para a conta pessoal do maquiador.

A investigação tem como base extratos bancários, contratos e comprovantes de transferências via Pix apresentados por uma das sócias do salão, que denunciou o caso.

A PC também obteve autorização judicial para apreender dispositivos eletrônicos supostamente utilizados nas transações financeiras, inclusive em endereço ligado a uma ex-funcionária que teria atuado em conluio com o investigado.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, celulares foram recolhidos e encaminhados para perícia. O inquérito está em fase final de diligências.

BELEZA SEM FILTRO 💇‍♂️ Maquiador de famosos é investigado por desviar R$ 300 mil de salão em Goiânia Leia: https://t.co/8cwRVtBKiG pic.twitter.com/IexuH9i6CG — Portal 6 (@portal6noticias) February 12, 2026

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!