Conheça a Dalix Peças, empresa que conquistou o Brasil com qualidade em autopeças

Isabella Valverde - 13 de fevereiro de 2026

Dalix construiu uma operação voltada principalmente para vendas a distância, mas mantém também uma unidade física em Anápolis. (Foto: Divulgação)

Em um mercado cada vez mais competitivo, uma empresa goiana tem chamado atenção pela atuação sólida e pela expansão para além das fronteiras do estado. A Dalix Peças, especializada exclusivamente em peças para caminhões, completa três anos de atividade consolidando uma clientela espalhada de Norte a Sul do país.

Instalada no bairro Summerville, em Anápolis, a empresa foge do padrão tradicional de grandes lojas às margens de rodovias.

Mesmo distante dos grandes corredores logísticos e da forte concorrência próxima a Goiânia, com preços atrativos e uma boa negociação, a Dalix construiu uma operação voltada principalmente para vendas a distância.

Para se ter uma ideia, a maior parte do faturamento vem de fora de Goiás, com atendimento focado 100% no varejo e no consumidor final.

A atuação é direcionada às principais marcas que movimentam a frota brasileira, como Volvo, Volkswagen, Iveco, Daf, Scania e Ford.

Entre os itens mais procurados estão cabeçotes de motor, comercializados nas versões novas e remanufaturadas. Apesar de o produto ser um dos carros-chefe, a empresa ressalta que não se trata de retífica, mas sim de uma autopeças com portfólio amplo para diferentes sistemas e componentes de caminhões.

Um dos diferenciais apontados é a exclusividade na comercialização de peças para o motor Mercedes Actros OM501, conhecido como V6. Em alguns casos, peças específicas dessa linha já não são encontradas com facilidade em concessionárias, o que tem feito com que oficinas e proprietários recorram à Dalix.

Segundo a empresa, há até mesmo situações em que a própria rede autorizada já adquiriu componentes por meio da autopeças.

O modelo de negócios é fortemente digital. Metade das vendas tem origem em anúncios e plataformas online, enquanto a outra metade ocorre por indicação. Afinal, no segmento caminhoneiro, a reputação costuma circular rapidamente entre grupos e contatos profissionais, o que tem impulsionado o crescimento orgânico da marca.

O atendimento é feito diretamente pelo WhatsApp, de forma humanizada, sem o uso de robôs, e a entrega ocorre via transportadoras ou frete aéreo, conforme a necessidade do cliente. Também há opção de retirada presencial.

Em um setor onde a confiança pesa tanto quanto o preço, a Dalix aposta em negociação transparente, agilidade no envio e comunicação direta para se diferenciar.

Com uma estrutura física enxuta, mas operação organizada, a empresa vem ampliando sua presença nacional e se consolidando como alternativa para caminhoneiros e oficinas que buscam peças com disponibilidade e procedência.

Para quem está em busca de peças para caminhões novos e usados, o WhatsApp para contato da Dalix Peças é: (62) 9 9283-9464. Ainda é possível saber mais sobre a autopeças pelo Instagram (@dalixpecas), TikTok (dalixpecas) e pelo Facebook.

