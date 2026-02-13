Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) são consideradas PcD e têm direito a 20 benefícios por lei

Lista reúne benefícios na escola, no trabalho e no acesso a serviços para pessoas com TEA; veja o que pode ser solicitado e exigências

Conviver com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) se prova desafiador dia após dia. É uma condição que impacta rotina, comunicação, aprendizado e autonomia, e por isso a legislação trata o tema com garantias específicas.

É garantido acesso a uma série de direitos a essas pessoas que vão da escola ao trabalho, do atendimento de saúde a benefícios sociais. Mas tem um detalhe importante: quase nada é automático.

O que muda quando a pessoa com TEA é reconhecida como PcD

Quando o Transtorno do Espectro Autista (TEA) é enquadrado como Pessoa com Deficiência (PcD), a família passa a ter base legal para exigir inclusão, acessibilidade e prioridade em serviços. Isso ajuda a “virar a chave” em situações comuns, como matrícula escolar, adaptações em sala e atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS).

E não é só sobre criança. Os direitos também alcançam adolescentes e adultos, especialmente em trabalho, concursos, transporte e benefícios que dependem da realidade de cada pessoa.

Os 20 benefícios mais citados para pessoas com TEA

A lista abaixo reúne 20 direitos/benefícios frequentemente associados ao Transtorno do Espectro Autista (TEA), com aplicações no dia a dia:

  1. Benefício BPC/LOAS (1 salário mínimo, conforme critérios de renda)
  2. Proibição de recusa de matrícula em escolas públicas e privadas
  3. Professor de apoio escolar, quando comprovada a necessidade
  4. Adaptações razoáveis na escola
  5. Adaptações razoáveis no ambiente de trabalho
  6. Direito a acompanhante em atendimentos e internações, quando indicado
  7. CIPTEA – Carteira de Identificação da Pessoa com TEA
  8. Diagnóstico precoce e atendimento multiprofissional pelo SUS
  9. Proibição de cobrança adicional em escola particular
  10. Reserva de vagas de emprego na iniciativa privada (Lei de Cotas)
  11. Reserva de vagas em concursos públicos
  12. Reserva de vagas de estacionamento
  13. Atendimento prioritário
  14. Meia-entrada
  15. Passe Livre (conforme legislação estadual ou municipal)
  16. Tarifa Social de Energia Elétrica
  17. Assentos especiais e acessibilidade no transporte público
  18. Aposentadoria da Pessoa com Deficiência
  19. Possibilidade de saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para tratamento de saúde
  20. Isenção de impostos na compra de veículos

Atenção: por que os direitos não são automáticos

Mesmo com a lista em mãos, a concessão costuma depender de documentação e análise. Em geral, entram requisitos como laudo médico, avaliação biopsicossocial e, conforme o benefício, perícia do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), comprovação de renda, cadastro no Cadastro Único (CadÚnico) e credenciais específicas.

Também pode haver regras locais, principalmente em passe livre e benefícios municipais/estaduais. Por isso, o melhor caminho é checar qual direito se aplica ao seu caso e quais documentos são exigidos antes de iniciar o pedido.

