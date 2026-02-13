Prefeitura de Goiânia anuncia bloqueios no trânsito para reforçar segurança no Carnaval

Bloquinhos já começam nesta sexta-feira (13); confira as medidas tomadas para a segurança dos eventos

Gabriel Dias -
Bloqueios no trânsito para reforçar segurança no Carnaval
Serão realizados bloqueios e desvios estratégicos nas vias que receberão os principais desfiles.(Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Goiânia preparou uma operação especial de trânsito para o Carnaval 2026, visando garantir a segurança dos foliões e a circulação de quem precisa passar pela cidade.

Por meio da Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET), serão realizados bloqueios e desvios estratégicos nas vias que receberão os principais desfiles.

Os bloquinhos na capital já começam nesta sexta-feira (13), com diversas opções para quem quer curtir o evento.

Leia também

Um dos destaques será o Bloco Mancha, que vai desfilar no domingo (15), a partir das 14h, pela Avenida Araguaia.

Durante o desfile, a via será bloqueada no percurso e será liberada aos poucos conforme ele avança.

Eduardo Mariano, gerente de Fiscalização de Trânsito da SET, define a operação de maneira dinâmica, pensada para acompanhar os bloquinhos e liberar as vias logo após o avanço dos desfiles.

Caso vá dirigir, a SET também destacou a importância de aproveitar o Carnaval com consciência e responsabilidade para garantir a segurança nas ruas.

A seguir, o Portal 6 listou os principais bloquinhos da cidade:

Bloquinhos dias 13 a 17 – Sexta a terça-feira

Bloco do Lazer

  • Rua do Lazer
  • Bloqueio: sexta: 18h às 00h | sábado a terça: 15h às 00h

Bloco da Rua 8

  • Rua 8 – Centro
  • Sexta: 18h às 00h | sábado a terça: 13h às 00h

Bloco “Boteco do Pedro”

  • Rua 4, nº 124 – Setor Central
  • Sexta: 17h às 00h | sábado a terça: 11h às 00h

Bloquinhos dia 13 – Sexta-feira

Coró de Pau / Coró Mulher

  • Mercado da Vila Nova
  • 19h às 22h30

Sambagô

  • Mercado da Vila Nova
  • 19h às 20h30

Bloco do Caçador

  • Praça do Tamanduá até Mercado da Vila Nova
  • 19h às 22h30

Bloco do Pé Rachado

  • Beco da Codorna
  • Concentração: 15h às 19h | Desfile: 19h

Bloquinhos dia 14 – Sábado

Bloco Não é Não

  • Rua 15 x Rua 20 até Rua do Lazer
  • 14h às 18h

Bloco dos Estudantes

  • Rua 23 (entre Rua 03 e Rua do Lazer)
  • 15h às 20h

Bloco Forno Elétrico

  • Av. Transbrasiliana, 434 – Parque Amazônia
  • 14h às 00h

Bloquinhos dia 15 – Domingo

Bloco Mancha

  • Av. Araguaia (Rua 1 até Av. Contorno)
  • Concentração das 14h às 18h | desfile das 18h às 20h

Batuque de Menina

  • Praça Universitária
  • 16h30 às 18h30

Bloco Qu3bra

  • Av. Transbrasiliana, 434 – Parque Amazônia
  • 14h às 00h

Bloquinhos dia 16 – Segunda-feira

Bloco de Cria (Centro)

  • Beco da Codorna, Av. Anhanguera, Rua do Lazer e Rua 3
  • 12h às 19h

Black Bloco – Baile Black

  • Centro Cultural Martim Cererê
  • 15h às 00h

Cervejaria Dias E

  • Rua 77 – Jardim Goiás
  • A partir das 12h | deslocamento às 18h

Carna Hell

  • Av. Transbrasiliana, 434 – Parque Amazônia
  • 16h às 00h

Bloquinhos dia 17 – Terça-feira

Esquenta LGBT

  • Praça Almirante Tamandaré – Setor Oeste
  • 14h às 00h

Bloco do Caçador

  • Mercado da 74, Rua 55, Av. Goiás, Rua 4 e Rua 8
  • 15h às 22h

Tambores do Orum (Centro)

  • Teatro Goiânia até Bosque dos Buritis
  • 16h às 20h

Bloquinhos dia 21 – Sábado

Ressaca do Carnaval – Sambagô

  • Portal do Sol II
  • 19h às 22h

Tambores do Orum (Nossa Morada)

  • Av. 08 de Maio até Orum Aiyê Quilombo Cultural
  • 16h às 20h

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!

Gabriel Dias

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG). Apaixonado por Telejornalismo e Jornalismo Cultural.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.