Prefeitura de Goiânia anuncia bloqueios no trânsito para reforçar segurança no Carnaval
Bloquinhos já começam nesta sexta-feira (13); confira as medidas tomadas para a segurança dos eventos
A Prefeitura de Goiânia preparou uma operação especial de trânsito para o Carnaval 2026, visando garantir a segurança dos foliões e a circulação de quem precisa passar pela cidade.
Por meio da Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET), serão realizados bloqueios e desvios estratégicos nas vias que receberão os principais desfiles.
Os bloquinhos na capital já começam nesta sexta-feira (13), com diversas opções para quem quer curtir o evento.
Um dos destaques será o Bloco Mancha, que vai desfilar no domingo (15), a partir das 14h, pela Avenida Araguaia.
Durante o desfile, a via será bloqueada no percurso e será liberada aos poucos conforme ele avança.
Eduardo Mariano, gerente de Fiscalização de Trânsito da SET, define a operação de maneira dinâmica, pensada para acompanhar os bloquinhos e liberar as vias logo após o avanço dos desfiles.
Caso vá dirigir, a SET também destacou a importância de aproveitar o Carnaval com consciência e responsabilidade para garantir a segurança nas ruas.
A seguir, o Portal 6 listou os principais bloquinhos da cidade:
Bloquinhos dias 13 a 17 – Sexta a terça-feira
Bloco do Lazer
- Rua do Lazer
- Bloqueio: sexta: 18h às 00h | sábado a terça: 15h às 00h
Bloco da Rua 8
- Rua 8 – Centro
- Sexta: 18h às 00h | sábado a terça: 13h às 00h
Bloco “Boteco do Pedro”
- Rua 4, nº 124 – Setor Central
- Sexta: 17h às 00h | sábado a terça: 11h às 00h
Bloquinhos dia 13 – Sexta-feira
Coró de Pau / Coró Mulher
- Mercado da Vila Nova
- 19h às 22h30
Sambagô
- Mercado da Vila Nova
- 19h às 20h30
Bloco do Caçador
- Praça do Tamanduá até Mercado da Vila Nova
- 19h às 22h30
Bloco do Pé Rachado
- Beco da Codorna
- Concentração: 15h às 19h | Desfile: 19h
Bloquinhos dia 14 – Sábado
Bloco Não é Não
- Rua 15 x Rua 20 até Rua do Lazer
- 14h às 18h
Bloco dos Estudantes
- Rua 23 (entre Rua 03 e Rua do Lazer)
- 15h às 20h
Bloco Forno Elétrico
- Av. Transbrasiliana, 434 – Parque Amazônia
- 14h às 00h
Bloquinhos dia 15 – Domingo
Bloco Mancha
- Av. Araguaia (Rua 1 até Av. Contorno)
- Concentração das 14h às 18h | desfile das 18h às 20h
Batuque de Menina
- Praça Universitária
- 16h30 às 18h30
Bloco Qu3bra
- Av. Transbrasiliana, 434 – Parque Amazônia
- 14h às 00h
Bloquinhos dia 16 – Segunda-feira
Bloco de Cria (Centro)
- Beco da Codorna, Av. Anhanguera, Rua do Lazer e Rua 3
- 12h às 19h
Black Bloco – Baile Black
- Centro Cultural Martim Cererê
- 15h às 00h
Cervejaria Dias E
- Rua 77 – Jardim Goiás
- A partir das 12h | deslocamento às 18h
Carna Hell
- Av. Transbrasiliana, 434 – Parque Amazônia
- 16h às 00h
Bloquinhos dia 17 – Terça-feira
Esquenta LGBT
- Praça Almirante Tamandaré – Setor Oeste
- 14h às 00h
Bloco do Caçador
- Mercado da 74, Rua 55, Av. Goiás, Rua 4 e Rua 8
- 15h às 22h
Tambores do Orum (Centro)
- Teatro Goiânia até Bosque dos Buritis
- 16h às 20h
Bloquinhos dia 21 – Sábado
Ressaca do Carnaval – Sambagô
- Portal do Sol II
- 19h às 22h
Tambores do Orum (Nossa Morada)
- Av. 08 de Maio até Orum Aiyê Quilombo Cultural
- 16h às 20h
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!