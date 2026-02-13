Prefeitura de Goiânia anuncia bloqueios no trânsito para reforçar segurança no Carnaval

Bloquinhos já começam nesta sexta-feira (13); confira as medidas tomadas para a segurança dos eventos

Gabriel Dias - 13 de fevereiro de 2026

Serão realizados bloqueios e desvios estratégicos nas vias que receberão os principais desfiles.(Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Goiânia preparou uma operação especial de trânsito para o Carnaval 2026, visando garantir a segurança dos foliões e a circulação de quem precisa passar pela cidade.

Por meio da Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET), serão realizados bloqueios e desvios estratégicos nas vias que receberão os principais desfiles.

Os bloquinhos na capital já começam nesta sexta-feira (13), com diversas opções para quem quer curtir o evento.

Um dos destaques será o Bloco Mancha, que vai desfilar no domingo (15), a partir das 14h, pela Avenida Araguaia.

Durante o desfile, a via será bloqueada no percurso e será liberada aos poucos conforme ele avança.

Eduardo Mariano, gerente de Fiscalização de Trânsito da SET, define a operação de maneira dinâmica, pensada para acompanhar os bloquinhos e liberar as vias logo após o avanço dos desfiles.

Caso vá dirigir, a SET também destacou a importância de aproveitar o Carnaval com consciência e responsabilidade para garantir a segurança nas ruas.

A seguir, o Portal 6 listou os principais bloquinhos da cidade:

Bloquinhos dias 13 a 17 – Sexta a terça-feira

Bloco do Lazer

Rua do Lazer

Bloqueio: sexta: 18h às 00h | sábado a terça: 15h às 00h

Bloco da Rua 8

Rua 8 – Centro

Sexta: 18h às 00h | sábado a terça: 13h às 00h

Bloco “Boteco do Pedro”

Rua 4, nº 124 – Setor Central

Sexta: 17h às 00h | sábado a terça: 11h às 00h

Bloquinhos dia 13 – Sexta-feira

Coró de Pau / Coró Mulher

Mercado da Vila Nova

19h às 22h30

Sambagô

Mercado da Vila Nova

19h às 20h30

Bloco do Caçador

Praça do Tamanduá até Mercado da Vila Nova

19h às 22h30

Bloco do Pé Rachado

Beco da Codorna

Concentração: 15h às 19h | Desfile: 19h

Bloquinhos dia 14 – Sábado

Bloco Não é Não

Rua 15 x Rua 20 até Rua do Lazer

14h às 18h

Bloco dos Estudantes

Rua 23 (entre Rua 03 e Rua do Lazer)

15h às 20h

Bloco Forno Elétrico

Av. Transbrasiliana, 434 – Parque Amazônia

14h às 00h

Bloquinhos dia 15 – Domingo

Bloco Mancha

Av. Araguaia (Rua 1 até Av. Contorno)

Concentração das 14h às 18h | desfile das 18h às 20h

Batuque de Menina

Praça Universitária

16h30 às 18h30

Bloco Qu3bra

Av. Transbrasiliana, 434 – Parque Amazônia

14h às 00h

Bloquinhos dia 16 – Segunda-feira

Bloco de Cria (Centro)

Beco da Codorna, Av. Anhanguera, Rua do Lazer e Rua 3

12h às 19h

Black Bloco – Baile Black

Centro Cultural Martim Cererê

15h às 00h

Cervejaria Dias E

Rua 77 – Jardim Goiás

A partir das 12h | deslocamento às 18h

Carna Hell

Av. Transbrasiliana, 434 – Parque Amazônia

16h às 00h

Bloquinhos dia 17 – Terça-feira

Esquenta LGBT

Praça Almirante Tamandaré – Setor Oeste

14h às 00h

Bloco do Caçador

Mercado da 74, Rua 55, Av. Goiás, Rua 4 e Rua 8

15h às 22h

Tambores do Orum (Centro)

Teatro Goiânia até Bosque dos Buritis

16h às 20h

Bloquinhos dia 21 – Sábado

Ressaca do Carnaval – Sambagô

Portal do Sol II

19h às 22h

Tambores do Orum (Nossa Morada)

Av. 08 de Maio até Orum Aiyê Quilombo Cultural

16h às 20h

