Pré-carnaval em Goiânia provoca mudanças no trânsito; motoristas devem buscar rotas alternativas neste sábado e domingo

Esquema especial prevê desvios, agentes nas ruas e rotas alternativas

Circuito Folia Goiás provoca mudanças no tráfego da região Sul de Goiânia
A Prefeitura de Goiânia finaliza os preparativos para o Circuito Folia Goiás 2026, pré-carnaval marcado para este sábado (07), com um esquema especial de trânsito que prevê interdições, desvios e reforço na orientação aos motoristas.

O principal ponto de concentração dos blocos será a Avenida 85, que receberá cortejos vindos dos setores Bueno, Marista e Sul.

Os trajetos passam por vias como as avenidas T-9, T-3, T-2, T-4, T-12, T-11 e 136, além de ruas como a 146, 137, 132 e 89.

No sábado, o fechamento da Avenida 85 ocorre a partir das 11h.

Já a conversão com a Avenida Coronel Joaquim Bastos ficará interditada até as 8h do domingo (08).

Além disso, a trincheira da Avenida T-63 poderá ser fechada conforme a necessidade, com liberação das alças laterais.

Segundo a Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET), agentes estarão posicionados em pontos estratégicos para orientar motoristas, pedestres e ciclistas.

A recomendação é evitar a região durante os horários de maior movimentação e utilizar rotas alternativas.

