Suspeito de furtar caminhonetes em famosa churrascaria de Goiânia termina morto em confronto com a PM

Envolvido foi encontrado em um motel em Aparecida de Goiânia, após ter sido delatado pelo comparsa

Ícaro Gonçalves - 13 de fevereiro de 2026

Imagens de câmeras de segurança mostram momentos do furto e do confronto com a PM (Imagens: Captura de tela)

Um jovem de 24 anos, suspeito de furtar peças de caminhonetes de luxo, morreu durante confronto com policiais militares na noite de quinta-feira (12), em um quarto de motel na região do Residencial Center Ville, em Goiânia.

Segundo informações, as equipes do Batalhão de Choque faziam buscam por dois suspeitos de furtar emblemas e peças de caminhonetes estacionadas em uma churrascaria no Setor Sul. Os furtos ocorreram na quarta (11), na noite anterior ao confronto.

Imagens de câmera no estacionamento da churrascaria mostram que os envolvidos usaram um veículo HB20 branco para cometer o crime e fugir do local.

O veículo foi encontrado pela Polícia Militar (PM) em Aparecida de Goiânia, e um dos suspeitos foi abordado junto com uma mulher.

Durante a ação, o motorista admitiu ter participado do furto e indicou que o comparsa estaria escondido em um motel próximo ao Anel Viário.

Com a informação, os policiais seguiram até o estabelecimento, onde o segundo suspeito estaria hospedado.

No momento em que os policiais tentaram abrir a porta do quarto, houve disparos de arma de fogo de dentro do cômodo. Os militares reagiram e atingiram o suspeito.

Após o confronto, ele foi desarmado e o Corpo de Bombeiros foi acionado. O jovem não resistiu e veio a óbito no local.

Dentro do quarto, foram encontradas peças compatíveis com aquelas furtadas das caminhonetes, além de ferramentas usadas na remoção dos itens. Também foi apreendido um revólver com munições.

O caso é investigado pela Delegacia de Investigação de Homicídios, que acompanha os laudos periciais e a análise das circunstâncias da intervenção policial.

