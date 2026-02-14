Curso gratuito de robótica abre vagas para jovens da Grande Goiânia, Anápolis e Rio Verde

Programa do Governo de Goiás incentiva também contato com programação, impressão 3D, realidade virtual e aumentada, além de inteligência artificial

Augusto Araújo Augusto Araújo -
Curso gratuito de robótica abre vagas para jovens da Grande Goiânia, Anápolis e Rio Verde
Alunos de 8 até 20 anos podem se inscrever no Programa Start (Foto: Divulgação/ Secti)

O Governo de Goiás está com inscrições abertas para o curso gratuito de Introdução à Robótica e Programação, oferecido pelo Programa Start.

Ao todo, são disponibilizadas 900 vagas em 17 municípios do estado, sendo as turmas ofertadas em:

  • Goiânia (com cinco turmas)
  • Alto Paraíso
  • Anápolis
  • Aparecida de Goiânia
  • Catalão
  • Itumbiara
  • Jataí
  • Luziânia
  • Mambaí
  • Pirenópolis
  • Porangatu
  • Rio Verde
  • Santo Antônio do Descoberto
  • Senador Canedo
  • Trindade
  • Uruana
  • Valparaíso de Goiás

A formação é voltada a estudantes de 8 a 20 anos matriculados em escolas públicas ou que sejam bolsistas integrais da rede privada.

Leia também

Do total de vagas, 50% terão prioridade para meninas, estratégia adotada para incentivar a presença feminina nas áreas de tecnologia e inovação.

As inscrições podem ser feitas até 24 de fevereiro, exclusivamente pela internet, por meio do link abre.go.gov.br/startgoias.

A seleção ocorrerá por ordem de cadastro, respeitando o limite de vagas de cada turma. A divulgação da primeira chamada está prevista para o dia 25 de fevereiro.

Criado para democratizar o acesso à ciência e à tecnologia, o Start oferece não apenas noções de robótica, mas também contato com programação, impressão 3D, realidade virtual e aumentada, além de inteligência artificial.

A proposta é estimular o interesse dos estudantes por áreas tecnológicas e desenvolver competências úteis para o futuro profissional.

O edital completo e mais informações sobre o programa estão disponíveis no site oficial do Programa Start.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Augusto Araújo

Augusto Araújo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, é editor do Portal 6. Já atuou em veículos como o Jornal Opção e tem experiência em assessoria de comunicação. Apaixonado por esportes, preza pela apuração rigorosa, pela clareza na informação e pelo compromisso com o interesse público.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.