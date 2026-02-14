Curso gratuito de robótica abre vagas para jovens da Grande Goiânia, Anápolis e Rio Verde

Programa do Governo de Goiás incentiva também contato com programação, impressão 3D, realidade virtual e aumentada, além de inteligência artificial

Augusto Araújo - 14 de fevereiro de 2026

Alunos de 8 até 20 anos podem se inscrever no Programa Start (Foto: Divulgação/ Secti)

O Governo de Goiás está com inscrições abertas para o curso gratuito de Introdução à Robótica e Programação, oferecido pelo Programa Start.

Ao todo, são disponibilizadas 900 vagas em 17 municípios do estado, sendo as turmas ofertadas em:

Goiânia (com cinco turmas)

Alto Paraíso

Anápolis

Aparecida de Goiânia

Catalão

Itumbiara

Jataí

Luziânia

Mambaí

Pirenópolis

Porangatu

Rio Verde

Santo Antônio do Descoberto

Senador Canedo

Trindade

Uruana

Valparaíso de Goiás

A formação é voltada a estudantes de 8 a 20 anos matriculados em escolas públicas ou que sejam bolsistas integrais da rede privada.

Do total de vagas, 50% terão prioridade para meninas, estratégia adotada para incentivar a presença feminina nas áreas de tecnologia e inovação.

As inscrições podem ser feitas até 24 de fevereiro, exclusivamente pela internet, por meio do link abre.go.gov.br/startgoias.

A seleção ocorrerá por ordem de cadastro, respeitando o limite de vagas de cada turma. A divulgação da primeira chamada está prevista para o dia 25 de fevereiro.

Criado para democratizar o acesso à ciência e à tecnologia, o Start oferece não apenas noções de robótica, mas também contato com programação, impressão 3D, realidade virtual e aumentada, além de inteligência artificial.

A proposta é estimular o interesse dos estudantes por áreas tecnológicas e desenvolver competências úteis para o futuro profissional.

O edital completo e mais informações sobre o programa estão disponíveis no site oficial do Programa Start.

