Curso gratuito de robótica abre vagas para jovens da Grande Goiânia, Anápolis e Rio Verde
Programa do Governo de Goiás incentiva também contato com programação, impressão 3D, realidade virtual e aumentada, além de inteligência artificial
O Governo de Goiás está com inscrições abertas para o curso gratuito de Introdução à Robótica e Programação, oferecido pelo Programa Start.
Ao todo, são disponibilizadas 900 vagas em 17 municípios do estado, sendo as turmas ofertadas em:
- Goiânia (com cinco turmas)
- Alto Paraíso
- Anápolis
- Aparecida de Goiânia
- Catalão
- Itumbiara
- Jataí
- Luziânia
- Mambaí
- Pirenópolis
- Porangatu
- Rio Verde
- Santo Antônio do Descoberto
- Senador Canedo
- Trindade
- Uruana
- Valparaíso de Goiás
A formação é voltada a estudantes de 8 a 20 anos matriculados em escolas públicas ou que sejam bolsistas integrais da rede privada.
Do total de vagas, 50% terão prioridade para meninas, estratégia adotada para incentivar a presença feminina nas áreas de tecnologia e inovação.
As inscrições podem ser feitas até 24 de fevereiro, exclusivamente pela internet, por meio do link abre.go.gov.br/startgoias.
A seleção ocorrerá por ordem de cadastro, respeitando o limite de vagas de cada turma. A divulgação da primeira chamada está prevista para o dia 25 de fevereiro.
Criado para democratizar o acesso à ciência e à tecnologia, o Start oferece não apenas noções de robótica, mas também contato com programação, impressão 3D, realidade virtual e aumentada, além de inteligência artificial.
A proposta é estimular o interesse dos estudantes por áreas tecnológicas e desenvolver competências úteis para o futuro profissional.
O edital completo e mais informações sobre o programa estão disponíveis no site oficial do Programa Start.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!