Ovos em conserva: receita de vó prática, fácil e cheia de sabor

Receita antiga com preparo simples ressurge nas redes sociais e conquista o gosto da nova geração curiosa

Magno Oliver - 14 de fevereiro de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Simples, acessível e cheia de memória afetiva, a receita de ovos em conserva voltou a ganhar destaque após viralizar no Instagram nas últimas semanas. O preparo, tradicional em cozinhas brasileiras, combina praticidade com sabor intenso e longa durabilidade sob refrigeração.

Além de ser uma alternativa versátil para lanches e saladas, também funciona como estratégia doméstica para manter proteína pronta ao longo da semana.

A técnica da conserva utiliza uma solução ácida à base de vinagre, que ajuda a reduzir o pH do alimento, dificultando a proliferação de microrganismos.

O ovo é conhecido como proteína de alto valor biológico, rico em aminoácidos essenciais, vitaminas do complexo B e minerais como selênio e ferro. Ao ser conservado corretamente, mantém suas propriedades nutricionais, embora absorva gradualmente os sabores dos temperos utilizados na marinada.

Ingredientes

Ovos cozidos (quantidade desejada)

1 colher e meia de chá de sal

Vinagre suficiente para preencher cerca de 2/3 do pote

Água para completar o volume

Temperos a gosto (cebola fatiada, orégano, páprica, chimichurri, lemon pepper, salsa, coentro ou pimenta calabresa)

Modo de preparo

Cozinhe os ovos até ficarem firmes, cerca de 9 a 10 minutos após iniciar fervura. Depois descasque cuidadosamente e reserve.

Em um pote de vidro esterilizado e hermético, coloque os ovos cozidos.

Acrescente o sal e adicione o vinagre até completar aproximadamente dois terços do recipiente. Complete com água filtrada até cobrir totalmente os ovos.

Inclua os temperos escolhidos, garantindo que fiquem bem distribuídos. Feche bem o pote e leve à geladeira.

Nos primeiros dias, o sabor será mais suave. Após 48 horas, os temperos começam a penetrar na clara, intensificando o gosto. Quanto mais tempo armazenado, dentro do prazo recomendado, mais marcante ficará o resultado.

A validade média é de 7 a 10 dias sob refrigeração constante. Caso haja odor estranho, turbidez excessiva no líquido ou alteração na textura, o descarte é o mais indicado. Conservas caseiras devem sempre seguir critérios rigorosos de higiene para evitar riscos alimentares.

Confira a receita na íntegra:

