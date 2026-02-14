Ovos em conserva: receita de vó prática, fácil e cheia de sabor
Receita antiga com preparo simples ressurge nas redes sociais e conquista o gosto da nova geração curiosa
Simples, acessível e cheia de memória afetiva, a receita de ovos em conserva voltou a ganhar destaque após viralizar no Instagram nas últimas semanas. O preparo, tradicional em cozinhas brasileiras, combina praticidade com sabor intenso e longa durabilidade sob refrigeração.
Além de ser uma alternativa versátil para lanches e saladas, também funciona como estratégia doméstica para manter proteína pronta ao longo da semana.
A técnica da conserva utiliza uma solução ácida à base de vinagre, que ajuda a reduzir o pH do alimento, dificultando a proliferação de microrganismos.
O ovo é conhecido como proteína de alto valor biológico, rico em aminoácidos essenciais, vitaminas do complexo B e minerais como selênio e ferro. Ao ser conservado corretamente, mantém suas propriedades nutricionais, embora absorva gradualmente os sabores dos temperos utilizados na marinada.
Ingredientes
Ovos cozidos (quantidade desejada)
1 colher e meia de chá de sal
Vinagre suficiente para preencher cerca de 2/3 do pote
Água para completar o volume
Temperos a gosto (cebola fatiada, orégano, páprica, chimichurri, lemon pepper, salsa, coentro ou pimenta calabresa)
Modo de preparo
Cozinhe os ovos até ficarem firmes, cerca de 9 a 10 minutos após iniciar fervura. Depois descasque cuidadosamente e reserve.
Em um pote de vidro esterilizado e hermético, coloque os ovos cozidos.
Acrescente o sal e adicione o vinagre até completar aproximadamente dois terços do recipiente. Complete com água filtrada até cobrir totalmente os ovos.
Inclua os temperos escolhidos, garantindo que fiquem bem distribuídos. Feche bem o pote e leve à geladeira.
Nos primeiros dias, o sabor será mais suave. Após 48 horas, os temperos começam a penetrar na clara, intensificando o gosto. Quanto mais tempo armazenado, dentro do prazo recomendado, mais marcante ficará o resultado.
A validade média é de 7 a 10 dias sob refrigeração constante. Caso haja odor estranho, turbidez excessiva no líquido ou alteração na textura, o descarte é o mais indicado. Conservas caseiras devem sempre seguir critérios rigorosos de higiene para evitar riscos alimentares.
Confira a receita na íntegra:
