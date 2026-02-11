Nem geladeira, nem ar-condicionado: este é o aparelho que mais consome energia nas casas brasileiras

Ele fica ligado por pouco tempo, mas trabalha em potência altíssima e, por isso, pode pesar mais na fatura do que aparelhos que funcionam o dia inteiro

Layne Brito - 11 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Quando a conta de luz vem mais cara, é comum culpar a geladeira, a televisão ou o ar-condicionado. Esses aparelhos realmente consomem energia, mas, na prática, o maior impacto em muitos lares brasileiros vem de um equipamento usado diariamente por poucos minutos, mas que exige muita potência sempre que é acionado.

O principal responsável por esse consumo elevado costuma ser o chuveiro elétrico. Para aquecer a água quase instantaneamente, ele utiliza uma resistência de alta potência, o que faz o gasto de energia disparar a cada uso.

Mesmo ficando ligado por menos tempo que outros eletrodomésticos, ele pode representar uma parcela significativa da conta mensal.

A diferença está na forma como cada aparelho consome energia. Enquanto equipamentos como a geladeira operam em ciclos e com potência mais controlada, o chuveiro trabalha próximo do limite sempre que está ligado.

Quando há banhos longos, várias pessoas na casa ou o uso constante da temperatura mais alta, o impacto no consumo se torna ainda maior.

Além disso, fatores como o clima e os hábitos do dia a dia pesam bastante. Em períodos mais frios, é comum aumentar a temperatura da água e permanecer mais tempo no banho.

Tomar mais de um banho por dia ou usar o chuveiro em sequência também contribui para elevar a fatura no fim do mês.

Reduzir esse consumo não exige grandes sacrifícios. Diminuir o tempo de banho, evitar a potência máxima quando possível e desligar o aparelho ao se ensaboar já ajudam bastante.

Pequenos ajustes de hábito fazem diferença real na conta de luz, sem comprometer o conforto.

