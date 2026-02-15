A cidade brasileira com a população menos endividada surpreende economistas e especialistas
Capital lidera ranking nacional de sustentabilidade fiscal e se destaca pelo equilíbrio entre arrecadação e dívida, tornando-se referência em gestão pública no Brasil
Vitória, capital do Espírito Santo, vem se destacando como a cidade brasileira com a população menos endividada, segundo levantamentos recentes sobre inadimplência no país.
Economistas têm chamado atenção para o dado, já que o cenário nacional ainda apresenta um alto número de brasileiros com dívidas em atraso.
Enquanto grande parte das capitais enfrenta dificuldades relacionadas ao crédito e ao consumo, Vitória mantém índices abaixo da média nacional.
O resultado é atribuído a uma combinação de fatores, como renda média mais elevada, mercado de trabalho estável e perfil de consumo mais equilibrado.
Por que Vitória se destaca
Especialistas apontam que a cidade possui forte presença do setor de serviços, comércio organizado e atividades ligadas ao porto e à indústria, o que contribui para maior estabilidade econômica.
Além disso, o nível de escolaridade da população e o planejamento financeiro também influenciam diretamente nos índices de endividamento.
Outro fator relevante é o tamanho da capital capixaba, que permite uma dinâmica econômica mais controlada em comparação com grandes metrópoles brasileiras.
Cenário nacional ainda preocupa
Mesmo com o destaque de Vitória, o Brasil segue enfrentando desafios relacionados à inadimplência. Milhões de pessoas ainda convivem com dívidas em atraso, principalmente em cartões de crédito, financiamentos e contas básicas.
O desempenho da capital do Espírito Santo, no entanto, mostra que organização financeira, estabilidade econômica e educação podem fazer diferença no controle das dívidas.
