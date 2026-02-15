Gigante do varejo aposta alto ao abrir nova unidade em shopping a céu aberto

Novo empreendimento de grande porte reforça estratégia de expansão da rede e promete aquecer o comércio regional

Layne Brito - 15 de fevereiro de 2026

(Foto: Divullgação/Grupo Koch)

Em cidades que crescem puxadas por turismo, novos moradores e valorização imobiliária, o varejo costuma ser um dos primeiros termômetros da economia.

Quando uma grande rede decide investir pesado em uma nova operação, o recado é claro: há demanda, circulação de renda e perspectiva de expansão.

No Litoral Norte de Santa Catarina, esse movimento ganhou forma com o anúncio de uma megaloja que promete mudar o ritmo comercial da região.

O Grupo Koch, um dos maiores varejistas de Santa Catarina, confirmou investimento de R$ 12 milhões para abrir uma nova unidade em formato de shopping a céu aberto.

A estrutura terá mais de 10 mil m² de área construída e faz parte do plano de expansão da empresa para os próximos anos.

A nova loja será instalada em Balneário Piçarras, na área central do município, com inauguração projetada para o segundo semestre de 2026.

O projeto mira um formato amplo, pensado para atender fluxo intenso de consumidores e oferecer um mix grande de produtos em um só lugar.

A proposta de “shopping a céu aberto” indica um espaço com circulação livre e lojas integradas ao ambiente urbano, algo que costuma atrair tanto moradores quanto visitantes em regiões de litoral.

A escolha de Balneário Piçarras reforça o olhar estratégico para áreas que combinam crescimento residencial e forte movimento sazonal, com potencial de consumo durante todo o ano.

Além da estrutura física, a abertura deve trazer impacto direto no mercado de trabalho local. A previsão é de 80 a 110 empregos diretos, com mais 15 a 30 vagas indiretas ou terceirizadas ligadas a serviços como segurança, limpeza, manutenção e apoio operacional.

Esse tipo de expansão costuma movimentar também fornecedores, transportadoras e prestadores de serviço no entorno, especialmente durante o período de obra e implantação.

Como empreendimentos desse porte alteram fluxo de trânsito, circulação de pessoas e dinâmica de vizinhança, a tendência é que o projeto passe por etapas de análise e apresentação pública, com foco em impacto local e ajustes necessários para funcionamento pleno.

A expectativa é que a obra avance ao longo de 2026, com entrega dentro do calendário previsto para o segundo semestre.

