Governo proíbe criação de galinhas ao ar livre após surto de doença em 2026

Medida preventiva busca conter avanço da gripe aviária durante período de migração

Gabriel Yuri Souto - 15 de fevereiro de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

O governo proíbe criação de galinhas ao ar livre após surto de doença em 2026 como parte de uma estratégia sanitária para reduzir o risco de gripe aviária no território da Estônia.

A decisão foi anunciada pela Agência de Agricultura e Alimentação (PTA) após recomendação técnica da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos.

Segundo a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos, manter aves domésticas em ambientes fechados reduz de forma significativa a chance de contaminação.

Isso ocorre porque o contato com aves selvagens infectadas representa um dos principais fatores de disseminação do vírus.

Restrição nacional para conter a gripe aviária

A nova regra determina que criadores deixem galinhas e outras aves domésticas em instalações fechadas em todo o país. Dessa forma, o governo tenta impedir que o vírus se espalhe durante a temporada de migração de aves aquáticas.

De acordo com autoridades sanitárias, o risco aumenta quando aves migratórias vindas do sul e do centro da Europa chegam às regiões do norte para nidificação. Por isso, especialistas consideram essencial reforçar o isolamento das criações domésticas.

Além disso, Olev Kalda, chefe do Departamento de Saúde e Bem-Estar Animal da Associação Agrícola da Estônia, explicou que novas restrições estão em andamento para diminuir ainda mais o risco de propagação da doença.

Assim, a vigilância sanitária passa a ser intensificada em todo o território estoniano.

Regras específicas para criadores de aves

A PTA também divulgou orientações claras para produtores e criadores. Primeiramente, fica proibido manter aves domésticas e outras aves criadas em condições artificiais ao ar livre.

No entanto, patos e gansos poderão permanecer fora dos galpões apenas em caráter excepcional.

Nesses casos, os animais devem ficar separados de outras aves domésticas. Além disso, aves soltas não podem ter contato com outras criações.

Outra determinação importante impede a introdução de aves selvagens em áreas onde existam aves domésticas.

Medida segue tendência adotada por países europeus

A proibição não ocorre de forma isolada. Outros países europeus também adotaram restrições semelhantes para conter a gripe aviária. Bélgica, Irlanda e Itália já implementaram limitações à criação ao ar livre.

Enquanto isso, a Finlândia anunciou que a proibição passa a valer a partir de 8 de fevereiro de 2026.

Com isso, autoridades reforçam que a decisão tem caráter preventivo e sanitário. O objetivo principal é proteger a produção avícola e evitar surtos mais amplos da doença.

Portanto, ao restringir a criação ao ar livre, o país busca reduzir riscos antes que o vírus se espalhe entre as aves domésticas.

