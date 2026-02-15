Papa Leão XIV é convidado para visitar Trindade durante passagem por Goiás em 2027

Diretor da Vila São Cottolengo se encontrou com o pontífice no Vaticano

Samuel Leão - 15 de fevereiro de 2026

Papa Leão XIV. (Foto: Divulgação)

Goiás pode estar prestes a viver um dos momentos mais marcantes de sua história religiosa recente. O Papa Leão XIV recebeu um novo e caloroso convite para incluir a cidade de Trindade, a “Capital da Fé”, em seu roteiro de viagem pelo Brasil previsto para 2027.

A iniciativa partiu do irmão Michael Goulart, diretor-presidente da Vila São Cottolengo. Durante uma audiência no Vaticano no início deste mês, o religioso apresentou ao pontífice o trabalho social e de saúde realizado pela instituição, que é referência no cuidado de pessoas com deficiência e celebrou 75 anos de fundação na última quarta-feira (11).

A vinda de Leão XIV ao coração do Brasil não é apenas um desejo isolado, mas uma possibilidade que ganha força nos bastidores. A visita estaria estrategicamente condicionada à presença do Papa em Goiânia, onde será realizado o 19º Congresso Eucarístico Nacional, entre os dias 03 e 07 de setembro de 2027.

Vale lembrar que o convite oficial para o evento já está nas mãos de Sua Santidade desde o dia 26 de janeiro, quando a presidência da CNBB se reuniu com ele. O momento é carregado de simbolismo, marcando os 200 anos de relações diplomáticas entre o Brasil e a Santa Sé, 15 anos do Acordo Brasil–Santa Sé e também em memória dos 400 anos de missões no sul do país.

Se o cronograma for confirmado, Leão XIV fará história como o primeiro Papa a pisar em solo trindadense. No entanto, ele não será o pioneiro em terras goianas. Até hoje, a única visita oficial de um pontífice ao estado ocorreu em 1991, quando o então Papa João Paulo II esteve em Goiânia, atraindo uma multidão e deixando um legado de fé que até hoje é lembrado pelos católicos da região.

Agora, a expectativa gira em torno da confirmação da agenda oficial do Vaticano para o próximo ano. Para os fiéis e colaboradores da Vila São Cottolengo, a presença do Papa seria o maior presente de aniversário que a instituição, e a cidade de Trindade, poderiam receber.

