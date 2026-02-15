Receita de carne assada de panela com batatas para fazer no almoço ou jantar: fica uma delícia
Com bastante molho, batatinhas macias e carne desmanchando, essa receita de panela de pressão vira aquele prato caseiro perfeito para qualquer dia
Sabe aquela comida que perfuma a casa inteira e dá vontade de repetir? A carne assada de panela com batatas é exatamente isso: prática, cheia de sabor e com um molho encorpado que combina com arroz branco e uma salada simples.
O melhor é que o preparo é direto, com poucos passos, e o resultado fica com cara de almoço de domingo, mesmo feito em dia de semana.
Ingredientes
- 1 kg de coxão (peça inteira)
- Sal a gosto
- Pimenta-do-reino a gosto
- Tempero de sua preferência (alho, páprica, tempero pronto ou mix caseiro)
- Água (o suficiente para cobrir metade da carne na panela)
- Folhas de louro
- Batatas pequenas (ou batatas cortadas em pedaços médios)
- Tomate-cereja (opcional)
- Cheiro-verde (para finalizar)
Modo de preparo
- Aqueça a panela de pressão e sele a peça de carne dos dois lados, até ficar bem douradinha. Esse passo é essencial para “travar” os sucos e deixar o sabor mais intenso.
- Depois de selar, tempere com sal, pimenta e o tempero escolhido. Em seguida, adicione água até a metade da carne, coloque as folhas de louro, tampe a panela e deixe na pressão por 50 minutos.
- Passado o tempo, abra a panela com cuidado. Se necessário, adicione um pouco mais de água para garantir bastante molho.
- Coloque as batatas (as pequenas ficam ótimas) e cozinhe por mais 20 minutos, agora para elas pegarem sabor no caldo.
- Retire a peça de carne, fatie e retorne as fatias para dentro do molho, deixando cozinhar mais um pouco para absorver ainda mais sabor.
- Para fechar com chave de ouro, adicione tomate-cereja e cheiro-verde. Deixe cozinhar por mais 5 minutos e pronto: carne macia, batatas no ponto e um molho que é o destaque da receita.
Essa carne fica perfeita com arroz branco com cenoura ralada, que dá cor e leveza ao prato, além de uma salada simples para equilibrar.
O molho é tão gostoso que vale até guardar um pouco para reaproveitar no dia seguinte.
