Receita de carne assada de panela com batatas para fazer no almoço ou jantar: fica uma delícia

Com bastante molho, batatinhas macias e carne desmanchando, essa receita de panela de pressão vira aquele prato caseiro perfeito para qualquer dia

Layne Brito -
Receita de carne assada de panela
(Imagem: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Sabe aquela comida que perfuma a casa inteira e dá vontade de repetir? A carne assada de panela com batatas é exatamente isso: prática, cheia de sabor e com um molho encorpado que combina com arroz branco e uma salada simples.

O melhor é que o preparo é direto, com poucos passos, e o resultado fica com cara de almoço de domingo, mesmo feito em dia de semana.

Ingredientes

  • 1 kg de coxão (peça inteira)
  • Sal a gosto
  • Pimenta-do-reino a gosto
  • Tempero de sua preferência (alho, páprica, tempero pronto ou mix caseiro)
  • Água (o suficiente para cobrir metade da carne na panela)
  • Folhas de louro
  • Batatas pequenas (ou batatas cortadas em pedaços médios)
  • Tomate-cereja (opcional)
  • Cheiro-verde (para finalizar)

Modo de preparo

  1. Aqueça a panela de pressão e sele a peça de carne dos dois lados, até ficar bem douradinha. Esse passo é essencial para “travar” os sucos e deixar o sabor mais intenso.
  2. Depois de selar, tempere com sal, pimenta e o tempero escolhido. Em seguida, adicione água até a metade da carne, coloque as folhas de louro, tampe a panela e deixe na pressão por 50 minutos.
  3. Passado o tempo, abra a panela com cuidado. Se necessário, adicione um pouco mais de água para garantir bastante molho.
  4. Coloque as batatas (as pequenas ficam ótimas) e cozinhe por mais 20 minutos, agora para elas pegarem sabor no caldo.
  5. Retire a peça de carne, fatie e retorne as fatias para dentro do molho, deixando cozinhar mais um pouco para absorver ainda mais sabor.
  6. Para fechar com chave de ouro, adicione tomate-cereja e cheiro-verde. Deixe cozinhar por mais 5 minutos e pronto: carne macia, batatas no ponto e um molho que é o destaque da receita.

Essa carne fica perfeita com arroz branco com cenoura ralada, que dá cor e leveza ao prato, além de uma salada simples para equilibrar.

Leia também

O molho é tão gostoso que vale até guardar um pouco para reaproveitar no dia seguinte.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!

Layne Brito

Estudante de jornalismo na Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) e engenheira agrônoma, curiosa e sempre em busca de aprender, observar e contar histórias.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.