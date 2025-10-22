Todo mundo que tem Air Fryer precisa aprender fazer carne assada desse jeito

Uma receita simples promete sabor de churrasco sem precisar acender nenhuma brasa

(Foto: Captura de Tela/YouTube/Embaixador do Churrasco)

Se você acha que só uma churrasqueira é capaz de garantir uma carne macia e suculenta, é porque ainda não viu a mais nova febre culinária do Instagram: a fraldinha no alho assada na Air Fryer.

Ingredientes:

Carne:
1kg de fraldinha
2 colheres de manteiga
5 dentes de alho
Sal de parrilla

Vinagrete:
3 tomates
1 pepino pequeno
Cheiro verde
1 cebola
Sal

Farofa:
1 calabresa
Farinha
Cebola
Alho
Sal

Modo de preparo

Primeiro passo é misturar a manteiga com os dentes de alho e passar essa pastinha nos dois lados da carne. Em seguida, você vai finalizar com um sal de parrilha por cima e dos dois lados também.

Em seguida, vamos de air fryer com a gordura da fraldinha virada para cima. Deixe 15 minutos à 200°. Passado esse tempo, vire a carne e repita o processo. Simples assim e já está pronta a sua carne.

Para o vinagrete, triture o pepino, a cebola e os tomates. Em uma tigela, vai azeite, suco de limão, vinagre de álcool e sal. Coloque os ingredientes triturados e adicione cheiro verde e cebolinha.

Para a farofinha de calabresa, pique e frite a calabresinha em pedaços, adicionando cebola, alho e o sal. Em seguida, vai adicionando aos poucos a farinha e vai misturando bem até torrar a sua farofa.

Confira a receita na íntegra:

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Antonella | Receitas (@receiitasdiarias)

