Todo mundo que tem Air Fryer precisa aprender fazer carne assada desse jeito
Uma receita simples promete sabor de churrasco sem precisar acender nenhuma brasa
Se você acha que só uma churrasqueira é capaz de garantir uma carne macia e suculenta, é porque ainda não viu a mais nova febre culinária do Instagram: a fraldinha no alho assada na Air Fryer.
Ingredientes:
Carne:
1kg de fraldinha
2 colheres de manteiga
5 dentes de alho
Sal de parrilla
Vinagrete:
3 tomates
1 pepino pequeno
Cheiro verde
1 cebola
Sal
Farofa:
1 calabresa
Farinha
Cebola
Alho
Sal
Modo de preparo
Primeiro passo é misturar a manteiga com os dentes de alho e passar essa pastinha nos dois lados da carne. Em seguida, você vai finalizar com um sal de parrilha por cima e dos dois lados também.
Em seguida, vamos de air fryer com a gordura da fraldinha virada para cima. Deixe 15 minutos à 200°. Passado esse tempo, vire a carne e repita o processo. Simples assim e já está pronta a sua carne.
Para o vinagrete, triture o pepino, a cebola e os tomates. Em uma tigela, vai azeite, suco de limão, vinagre de álcool e sal. Coloque os ingredientes triturados e adicione cheiro verde e cebolinha.
Para a farofinha de calabresa, pique e frite a calabresinha em pedaços, adicionando cebola, alho e o sal. Em seguida, vai adicionando aos poucos a farinha e vai misturando bem até torrar a sua farofa.
Confira a receita na íntegra:
