Santander lança leilão online com imóveis em Goiânia, Anápolis, Rio Verde e outras cidades goianas; veja detalhes

Além das opções em solo goiano, o leilão também abrange propriedades em estados como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro

Samuel Leão - 15 de fevereiro de 2026

Condomínio Gran Ville, em Goiânia, tem imóvel para leilão. (Foto: Google)

Estão abertas as oportunidades para quem planeja investir no mercado imobiliário ou adquirir a casa própria em Goiás.

O Banco Santander confirmou a realização de um grande leilão virtual para o próximo dia 03 de março, a partir das 10h, disponibilizando um total de 113 imóveis distribuídos por diversas regiões do estado.

Entre as ofertas, figuram casas, apartamentos, terrenos e até pontos comerciais em cidades como Goiânia, Anápolis e Rio Verde, com lances que chamam a atenção pelos valores abaixo do mercado.

No cenário estadual, um dos grandes destaques é um apartamento localizado em Caldas Novas, na região da Estância Itanhangá. O imóvel de 48,5 m² tem lance inicial fixado em R$ 57.720, tornando-se uma das opções mais acessíveis do certame.

Além das oportunidades em solo goiano, o leilão também abrange propriedades em estados como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, somando mais de 1,1 mil lotes em todo o país.

Para facilitar a arrematação, a instituição financeira oferece condições de pagamento que incluem a quitação à vista ou o parcelamento via financiamento imobiliário. No caso de imóveis residenciais e comerciais com valor superior a R$ 90 mil, é possível parcelar em até 420 meses, com uma entrada mínima de 20% do valor total.

Já para quem optar por terrenos, o pagamento deve ser obrigatoriamente em parcela única. Uma vantagem competitiva para os compradores é que o banco se responsabiliza pela quitação do IPTU e do condomínio até a data da realização do evento.

Os interessados em participar devem realizar um cadastro prévio nos portais da Biasi Leilões ou da Zuk Imóveis, empresas responsáveis pela condução das batidas de martelo virtuais.

Pelas plataformas, os usuários conseguem acessar o edital completo e verificar detalhes específicos de cada lote, como o estado de ocupação e eventuais débitos de cada propriedade. Como as sessões ocorrem exclusivamente pela internet, os lances já podem ser registrados antecipadamente nos sites oficiais.

