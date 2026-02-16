CNH 2026: motoristas podem “apagar” 15 pontos na carteira em apenas um fim de semana

Essa atividade permite reduzir pontos antes da suspensão e pode ser concluído até em poucos dias

Gustavo de Souza - 16 de fevereiro de 2026

Carteira Nacional de Habilitação (CNH). (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Os pontos estão se acumulando na sua CNH e a notificação de suspensão parece inevitável? Em 2026, muitos motoristas profissionais estão recorrendo a um mecanismo legal pouco conhecido para evitar a perda do direito de dirigir.

Trata-se do Curso de Reciclagem Preventivo, previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e regulamentado pelos Detrans estaduais. A ferramenta permite reduzir a pontuação antes que o processo de suspensão seja instaurado.

Em alguns casos, é possível neutralizar até cerca de 15 pontos — e há instituições que oferecem a formação em formato intensivo, inclusive em um fim de semana.

O que é o Curso de Reciclagem Preventivo da CNH 2026

O curso não é o mesmo aplicado após a suspensão da carteira. Ele funciona de forma preventiva, voltado principalmente a condutores com atividade remunerada e habilitação nas categorias C, D ou E.

A regra geral permite que motoristas que exerçam atividade remunerada e estejam próximos do limite de pontuação façam a reciclagem antes da abertura formal do processo de suspensão. Caso o processo já tenha sido instaurado, a modalidade preventiva deixa de ser válida.

Ao concluir o curso e ser aprovado no exame teórico, os pontos que motivaram a solicitação deixam de ser considerados no cálculo que poderia levar à suspensão.

A matemática que pode evitar a suspensão

Imagine um motorista com 35 pontos acumulados em 12 meses. Se ele cumprir os requisitos e concluir o curso antes da abertura do processo administrativo, os pontos vinculados à solicitação podem ser desconsiderados.

Na prática, isso pode representar redução significativa na pontuação — em alguns cenários, cerca de 15 pontos ou mais, dependendo do histórico individual. O benefício permite manter a CNH ativa e evitar interrupção da renda.

É importante destacar que o limite de pontos para suspensão varia conforme a reincidência de infrações gravíssimas, conforme regras atualizadas do CTB.

Passo a passo para fazer o curso e “limpar” a pontuação

O primeiro passo é consultar a pontuação no site do Detran do seu estado. Em seguida, verificar se atende aos critérios: exercer atividade remunerada e não ter processo de suspensão já aberto.

Depois, é necessário solicitar autorização ao Detran. Com a liberação, o motorista deve se matricular em um Centro de Formação de Condutores (CFC) credenciado.

A carga horária costuma variar entre 30 e 45 horas-aula, com conteúdo de legislação, direção defensiva e primeiros socorros. Após a aprovação na prova teórica, o certificado é emitido e o Detran procede com a desconsideração dos pontos vinculados ao pedido.

Alguns CFCs oferecem modalidade EAD ou híbrida, permitindo concluir o curso em poucos dias — inclusive concentrando aulas no fim de semana.

