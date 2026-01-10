Nova regra pode suspender a CNH de motoristas que acumularem muitas infrações em 2026

A contagem funciona de forma contínua, olhando sempre para o que aconteceu nos últimos meses

Pedro Ribeiro - 10 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Manter a validade da CNH exige atenção redobrada dos condutores brasileiros, especialmente com as atualizações recentes no Código de Trânsito.

Você sabia que o seu limite de pontos pode cair pela metade dependendo do tipo de multa que você recebe?

Muitos motoristas circulam pelas ruas acreditando que possuem uma margem folgada de erro, mas a verdade é que o sistema ficou mais rigoroso para quem comete falhas graves.

Perder o direito de dirigir causa um transtorno enorme na rotina, afetando desde compromissos simples até a vida profissional de muita gente.

Como funciona a contagem de pontos atualmente

A legislação atual não utiliza mais um limite fixo para todos os motoristas.

Na verdade, o sistema agora funciona como uma escada que desce conforme a gravidade das suas infrações.

O prazo considerado para a soma é sempre de 12 meses corridos.

Ou seja, se você cometeu uma infração hoje, ela só sairá do seu histórico daqui a exatamente um ano.

Por isso, é fundamental monitorar o acumulado para não ser pego de surpresa por uma regra que endurece conforme a imprudência aumenta.

Os três limites que você precisa conhecer

Para entender se sua CNH corre perigo, você deve observar a natureza das suas multas. O teto de pontos varia da seguinte forma:

Limite de 40 pontos: Este é o cenário para quem não cometeu nenhuma infração gravíssima no último ano. É a margem de segurança máxima permitida.

Limite de 30 pontos: Caso você tenha registrado uma única infração gravíssima, seu teto cai dez pontos imediatamente.

Limite de 20 pontos: Se você acumular duas ou mais infrações gravíssimas, a suspensão ocorre muito mais rápido. Nesse caso, basta atingir 20 pontos para perder o direito de dirigir.

Multas gravíssimas e o risco da suspensão direta

É importante destacar que as multas gravíssimas são as que mais impactam o seu limite de pontos.

Cada uma delas soma 7 pontos e, como vimos, elas diminuem o seu teto de segurança. No entanto, algumas infrações são chamadas de autossuspensivas.

Isso significa que, mesmo se você tiver zero pontos na carteira, cometer um ato como dirigir sob efeito de álcool ou exceder a velocidade em mais de 50% causará a suspensão imediata da sua habilitação, sem necessidade de somatória.

Dicas práticas para não perder sua habilitação

A melhor forma de proteger sua CNH é agir de maneira preventiva.

Atualmente, a tecnologia facilita muito esse controle através de aplicativos oficiais do governo. Siga estas orientações simples para dirigir com tranquilidade:

Consulte regularmente o aplicativo Carteira Digital de Trânsito para ver seu saldo. Evite ao máximo cometer infrações gravíssimas, como avançar o sinal vermelho ou usar o celular. Se você trabalha com o veículo, fique atento para não deixar a pontuação chegar ao limite crítico. Mantenha seu endereço atualizado no Detran para receber notificações importantes a tempo.

