Digno de cinema: homem invade lojas, abre buraco e faz limpa em joalheria de shopping em Goiânia

Ação só foi descoberta quando os proprietários chegaram para abrir a loja

Samuel Leão - 16 de fevereiro de 2026

Furto em joalheria ocorreu dentro de shopping. (Foto: Reprodução)

Uma ação criminosa resultou em um prejuízo milionário para uma joalheria do Shopping Passeio das Águas, na região Norte de Goiânia, neste domingo (15). Com um modus operandi digno de cinema, um homem conseguiu invadir o estabelecimento sem acionar alarmes externos, levando aproximadamente R$ 1,2 milhão em joias e objetos de valor.

O furto só foi descoberto quando os proprietários chegaram para abrir a loja. Ao entrarem, encontraram o estoque revirado e um buraco na parede que faz divisa com o comércio vizinho, uma ótica.

Imagens do sistema de monitoramento revelaram que o suspeito entrou na ótica ainda na noite de sábado (14) por volta das 22h, utilizando um controle de acesso clonado, o que evitou qualquer sinal de arrombamento na porta principal.

Sem precisar forçar a entrada externa, o indivíduo permaneceu no interior do shopping durante toda a madrugada.

Por volta das 01h50, ele se deslocou até o estoque da ótica e iniciou a abertura do buraco na parede divisória. Cerca de dez minutos depois, ele já estava dentro da joalheria, onde “fez a limpa” nos mostruários e cofres.

Além do estoque da própria loja, o criminoso subtraiu diversos envelopes com joias de clientes que haviam sido deixadas para manutenção. Na ótica vizinha, o suspeito também aproveitou para levar um tablet, dinheiro em espécie e um celular.

Curiosamente, esse aparelho celular foi localizado horas depois no banheiro de um posto de combustíveis próximo ao shopping, após ser encontrado por um casal de idosos e entregue ao gerente do estabelecimento.

Até o momento, ninguém foi preso, mas a Polícia Civil (PC) já está com as imagens de segurança e investiga o caso para descobrir como o criminoso teve acesso à tecnologia para clonar os controles das lojas.

A reportagem entrou em contato com o Shopping Passeio das Águas, que informou estar colaborando com as investigações e funcionando normalmente.

