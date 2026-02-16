O truque dos restaurantes para eliminar o cheiro de peixe antes do preparo que dá muito certo em casa

Passo simples antes de levar o peixe ao fogo ajuda a neutralizar odores fortes e ainda melhora o sabor final do prato.

Layne Brito - 16 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela)

Quem já tentou preparar peixe em casa sabe: o sabor pode ser delicioso, mas o cheiro forte antes do preparo muitas vezes incomoda. Em cozinhas profissionais, esse problema é tratado com técnica e atenção aos detalhes e existe um truque simples que pode ser replicado facilmente na rotina doméstica.

O segredo não está em mascarar o odor com temperos pesados, mas em neutralizar a causa do cheiro ainda na etapa de higienização. Com poucos ingredientes e alguns minutos extras, o resultado muda completamente.

O odor característico do peixe não significa necessariamente que ele está estragado. Mesmo fresco, ele pode apresentar um aroma mais intenso devido à presença de compostos naturais que se formam após a pesca.

Quando o peixe não é bem armazenado ou permanece muito tempo fora de refrigeração adequada, o cheiro tende a se intensificar.

Por isso, além do truque caseiro, escolher um produto fresco é sempre o primeiro passo.

Em muitas cozinhas profissionais, o peixe é rapidamente mergulhado em uma solução leve de água com limão ou vinagre antes de ser preparado.

O ácido ajuda a reduzir os compostos responsáveis pelo odor, deixando o aroma mais suave.

Outra técnica comum é lavar rapidamente em água corrente e, em seguida, secar bem com papel-toalha antes de temperar. A umidade excessiva também contribui para intensificar o cheiro.

O importante é não deixar o peixe imerso por muito tempo na solução ácida, pois isso pode alterar a textura.

O que evitar para não piorar o cheiro

Não deixe o peixe fora da geladeira por longos períodos.

Evite lavar repetidamente ou deixar de molho por tempo excessivo.

Não use temperos fortes apenas para “esconder” o odor isso pode desequilibrar o sabor final.

Resultado: menos cheiro, mais sabor

Ao neutralizar o odor antes do preparo, o peixe mantém o sabor delicado e o ambiente da cozinha fica muito mais agradável.

Além disso, o prato final tende a ficar mais equilibrado, sem aquele aroma intenso que pode afastar quem é mais sensível.

O truque dos restaurantes para eliminar o cheiro de peixe é simples, acessível e eficiente. Com uma solução leve e cuidado na higienização, é possível preparar o alimento em casa com muito mais tranquilidade e sem abrir mão do sabor.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!