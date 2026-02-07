O peixe de rio que é barato, suculento, não tem espinho e dá certo em qualquer tipo de receita
Presente em feiras e mercados, esse peixe conquista pelo sabor marcante, preparo fácil e excelente custo-benefício
Quando o assunto é alimentação saudável e econômica, o peixe costuma aparecer como uma ótima alternativa.
No entanto, muitas pessoas ainda evitam esse tipo de carne por conta do preço elevado, da dificuldade no preparo ou do medo dos espinhos.
O que poucos sabem é que existe um peixe de rio bastante popular no Brasil que consegue reunir sabor, praticidade e versatilidade na cozinha.
Encontrado com facilidade em mercados, feiras e peixarias, ele se adapta bem a diferentes receitas e se destaca por ser uma opção mais acessível em comparação a outros pescados.
Seja frito, assado, cozido ou grelhado, esse peixe entrega uma carne macia e suculenta, ideal para refeições do dia a dia ou até ocasiões especiais.
Tambaqui: o queridinho das receitas brasileiras
O peixe em questão é o tambaqui, um dos mais consumidos do país, especialmente nas regiões Norte e Centro-Oeste.
De água doce, ele chama atenção pela carne branca, saborosa e com poucos espinhos, o que facilita bastante o consumo, inclusive por crianças e idosos.
Outro ponto positivo é o preço: o tambaqui costuma ser mais barato do que muitos peixes de mar, tornando-se uma escolha inteligente para quem quer economizar sem abrir mão da qualidade.
Além disso, sua textura firme permite diferentes cortes, como postas, filés e costelas, muito populares em churrascos e pratos regionais.
Versátil, nutritivo e fácil de preparar
Na cozinha, o tambaqui é extremamente versátil.
Ele vai bem em receitas simples, como peixe frito ou ensopado, mas também brilha em preparos mais elaborados, como moquecas, caldeiradas e pratos assados com legumes.
Seu sabor marcante combina com temperos variados, do básico alho e sal a molhos mais encorpados.
Do ponto de vista nutricional, o peixe é rico em proteínas, vitaminas e gorduras boas, contribuindo para uma alimentação equilibrada.
Por isso, o tambaqui se consolida como uma excelente opção para quem busca refeições saborosas, saudáveis e econômicas.
