Pesque e pague a 10 km de Anápolis é opção de lazer e descanso no Carnaval

Localizado na GO-333, em Campo Limpo, o Nativos Pesca Esportiva também não está cobrando entrada

Natália Sezil - 16 de fevereiro de 2026

Nativos Pesca Esportiva. (Foto: Divulgação)

Para quem busca lazer e descanso, fora dos bloquinhos de Carnaval e dos congressos religiosos, Anápolis oferece uma terceira opção para o feriadão: a pesca esportiva.

Modalidade que dá destaque ao momento da captura, e não em manter o peixe para si, a pesca esportiva corresponde àquela em que o animal é devolvido ao lago logo depois.

Aos interessados, não é preciso ir longe para conseguir experimentar a sensação: o modelo de pesca é oferecido a apenas 10 km da cidade, no pesque e pague Nativos. Sem cobrar entrada, o acesso acontece pela GO-333, em Campo Limpo de Goiás.

Geralmente fechado às segundas-feiras, o local abre exceção por conta da festividade. Funciona, na segunda (16) e terça-feira (17) de Carnaval, das 08h às 19h. Na quarta-feira de Cinzas (18), da mesma forma.

Além da pesca, o local oferece self-service com opções tanto para o almoço quanto para o jantar.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!