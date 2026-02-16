Pesque e pague a 10 km de Anápolis é opção de lazer e descanso no Carnaval

Localizado na GO-333, em Campo Limpo, o Nativos Pesca Esportiva também não está cobrando entrada

Nativos Pesca Esportiva é opção para o feriado de Carnaval.
Nativos Pesca Esportiva. (Foto: Divulgação)

Para quem busca lazer e descanso, fora dos bloquinhos de Carnaval e dos congressos religiosos, Anápolis oferece uma terceira opção para o feriadão: a pesca esportiva.

Modalidade que dá destaque ao momento da captura, e não em manter o peixe para si, a pesca esportiva corresponde àquela em que o animal é devolvido ao lago logo depois.

Aos interessados, não é preciso ir longe para conseguir experimentar a sensação: o modelo de pesca é oferecido a apenas 10 km da cidade, no pesque e pague Nativos. Sem cobrar entrada, o acesso acontece pela GO-333, em Campo Limpo de Goiás.

Pesque e pague Nativos Pesca Esportiva, localizado a 10 km de Anápolis. (Foto: Divulgação)

Geralmente fechado às segundas-feiras, o local abre exceção por conta da festividade. Funciona, na segunda (16) e terça-feira (17) de Carnaval, das 08h às 19h. Na quarta-feira de Cinzas (18), da mesma forma.

Além da pesca, o local oferece self-service com opções tanto para o almoço quanto para o jantar.

