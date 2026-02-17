Morre mulher que teve 70% do corpo queimado pelo ex-companheiro em Campos Belos

Mariana Melo Soares de Oliveira não resistiu à gravidade dos ferimentos após cinco dias de internação

Samuel Leão - 17 de fevereiro de 2026

Mariana não resistiu aos ferimentos provocados pelo ex-marido e morreu no Hospital. (Foto: Janete Rosa/Reprodução)

Chegou ao fim de forma trágica a luta pela vida de Mariana Melo Soares de Oliveira, de 37 anos. Ela morreu na segunda-feira (16), cinco dias após ter sido vítima de um ataque brutal cometido pelo ex-companheiro em Campos Belos, no Nordeste goiano.

A vítima não resistiu às complicações decorrentes das queimaduras que atingiram mais de 70% do seu corpo.

O crime ocorreu na madrugada do último dia 11 de fevereiro. Segundo as investigações, o agressor, de 27 anos, não aceitava o fim do relacionamento de apenas oito meses, que havia sido encerrado por Mariana um dia antes da barbárie.

Inconformado, o homem invadiu a residência da ex-companheira portando um galão de álcool e ateou fogo à vítima. No momento do ataque, a filha de Mariana, uma criança de apenas 06 anos, presenciou toda a cena.

Os gritos de socorro foram ouvidos pelo irmão de Mariana, que reside no imóvel vizinho. Ao entrar na casa, ele encontrou a irmã envolta em chamas e a sobrinha em estado de choque.

Ele conseguiu conter o fogo utilizando um travesseiro e levou a vítima imediatamente para atendimento médico.

Mariana sofreu queimaduras de segundo grau que comprometeram o rosto, tórax, braços e pernas. Após o crime, o suspeito fugiu e chegou a ameaçar incendiar a residência com as duas dentro.

Ele foi localizado e preso em flagrante pela Polícia Militar (PM) na madrugada de quinta-feira (12), escondido dentro de um veículo estacionado próximo a um colégio.

Com o falecimento de Mariana, o caso, que era tratado como tentativa de feminicídio, passa agora a ser investigado como feminicídio consumado.

O Hugol, unidade onde ela recebia tratamento, divulgou uma nota à imprensa:

“O Hospital de Urgências de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) informa que, apesar de todos os protocolos de suporte avançado e dos esforços contínuos da equipe multidisciplinar da Unidade de Queimados, a paciente Mariana Melo Soares de Oliveira não resistiu à gravidade das lesões e o óbito foi constatado na unidade.”

