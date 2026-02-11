Mulher tem 70% do corpo queimado após ex invadir casa e atear fogo com álcool em Campos Belos

Crime ocorreu um dia após o fim do relacionamento e foi presenciado pela filha da vítima, de apenas seis anos

Ícaro Gonçalves - 11 de fevereiro de 2026

Campos Belos de Goiás. (Foto: Reprodução)

Uma mulher, de 37 anos, teve 70% do corpo queimado após o ex-companheiro invadir a casa dela e atear fogo com álcool, na noite de terça-feira (10), em Campos Belos, no Nordeste de Goiás. O caso é investigado como tentativa de feminicídio.

A vítima havia encerrado o relacionamento de oito meses com o suspeito, de 27 anos, um dia antes, na segunda-feira (09).

Inconformado com o término, o homem foi até a residência carregando um galão com álcool e utilizou o líquido para provocar o incêndio. No momento do ataque, a filha da vítima, de seis anos, estava na casa e presenciou toda a ação.

O irmão da mulher, que vive em um imóvel ao lado, relatou que ouviu gritos e correu para ajudar. Ao entrar na residência, encontrou a irmã em chamas, enquanto a criança estava em desespero.

Ele conseguiu conter o fogo com um travesseiro e levou a vítima imediatamente para atendimento médico. A mulher sofreu queimaduras de segundo grau no rosto, tórax, braços e pernas, atingindo mais de 70% do corpo.

Após dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Campos Belos, a equipe acionou a Polícia Militar (PM), que iniciou as buscas pelo suspeito.

De acordo com o relato do irmão à polícia, o agressor também teria ameaçado incendiar a casa com a vítima e a criança dentro.

O suspeito fugiu após o crime, mas foi localizado por volta das 2h da madrugada de quinta-feira (11), dentro de um veículo estacionado próximo ao Colégio Jandira Alves. Ele foi preso em flagrante.

O caso segue sob investigação como tentativa de feminicídio, crime caracterizado quando a violência é praticada contra a mulher em razão do gênero.

