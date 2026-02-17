Quatro pessoas são presas em Aparecida de Goiânia após algazarra com som automotivo

Seis denúncias já haviam sido registradas por conta do barulho. Envolvidos ainda resistiram à abordagem e ameaçaram os policiais

Natália Sezil - 17 de fevereiro de 2026

Grupo foi preso em flagrante por perturbação de sossego. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Dois homens e duas mulheres foram presas em flagrante após denúncias de algazarra com som automotivo no setor Terra Prometida, em Aparecida de Goiânia, região Metropolitana da capital. O caso foi registrado na noite desta segunda-feira (16).

A atuação da fiscalização ambiental ocorreu após seis denúncias relatando perturbação reiterada do sossego.

No local, a aferição constatou 105 decibéis – para se ter noção, o Ministério do Trabalho indica que o tempo seguro para ouvir um som tão alto sem sofrer perdas auditivas é de apenas 30 minutos. O nível seguro costuma ser de 60 decibéis.

Embora a Lei de Contravenções Penais seja federal, cada município pode definir os próprios limites para caracterizar perturbação do sossego. A Prefeitura de Aparecida de Goiânia considera que o máximo é de 65 decibéis durante o dia e 55 à noite.

Três dos quatro envolvidos moravam na casa onde acontecia a festa. O último era proprietário do carro com som automotivo.

Além da perturbação de sossego, o caso escalou quando os agentes começaram a agir. Os suspeitos, primeiro, tentaram obstruir o trabalho dos fiscalizadores, que acionaram a Polícia Militar (PM) para controlar a situação.

Ainda assim, um dos envolvidos passou a desacatar os militares, xingando-os e ameaçando-os. Também tentou intimidar os agentes ao alegar ter um parente policial, e resistiu à condução.

Por isso, além de autuado pela Lei de Crimes Ambientais, ele deve responder por desacato e resistência.

A operação integrada também envolveu a Polícia Civil (PC), que ficou responsável pelo grupo após a condução até a delegacia.

PERTURBAÇÃO 🚨 Quatro pessoas são presas em Aparecida de Goiânia após algazarra com som automotivo Leia: https://t.co/zpTq7d7mcL pic.twitter.com/Bjs26kirZq — Portal 6 (@portal6noticias) February 17, 2026

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Aparecida de Goiânia!