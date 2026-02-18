Rápido do Anashopping faz alteração no horário de funcionamento; veja detalhes

Mudança foi definida com base nos períodos de maior movimentação de usuários

Davi Galvão Davi Galvão -
Rápido terá novo horário de atendimento a partir desta quinta-feira (19). (Foto: Arquivo/ Prefeitura de Anápolis)
Rápido terá novo horário de atendimento a partir desta quinta-feira (19). (Foto: Arquivo/ Prefeitura de Anápolis)

A unidade do Rápido no Anashopping, em Anápolis, passará a atender em novo horário a partir desta quinta-feira (19). O funcionamento será das 08h às 17h, conforme informado pela Prefeitura.

Segundo o município, a alteração foi definida com base nos períodos de maior movimentação de usuários, especialmente no intervalo próximo ao almoço, com a proposta de organizar o fluxo e tornar o atendimento mais eficiente.

No local, a população tem acesso a diversos serviços municipais, como emissão e pagamento de taxas, incluindo IPTU, emissão e retificação de ITBI, além da formalização de transferência de titularidade de imóveis.

Leia também

A unidade também realiza abertura de protocolos para registro, classificação, tramitação e controle de documentos oficiais entre setores e órgãos distintos.

Entre os atendimentos oferecidos estão ainda demandas relacionadas ao Corpo de Bombeiros, como solicitação de vistorias, análise de projetos, emissão de extrato de ocorrências e ofícios, além de orientações sobre o programa Bombeiro Mirim e informações gerais.

O Rápido concentra também serviços do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), como cadastro de imóvel rural e emissão do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR).

Há, ainda, atendimentos vinculados à Junta Militar da Base Aérea de Anápolis, incluindo alistamento, emissão de certificado de dispensa e documentação para reservistas.

De acordo com a Prefeitura, a mudança busca aprimorar a organização interna e assegurar a manutenção da qualidade na prestação dos serviços à população.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.