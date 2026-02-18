Rápido do Anashopping faz alteração no horário de funcionamento; veja detalhes

Mudança foi definida com base nos períodos de maior movimentação de usuários

Davi Galvão - 18 de fevereiro de 2026

Rápido terá novo horário de atendimento a partir desta quinta-feira (19). (Foto: Arquivo/ Prefeitura de Anápolis)

A unidade do Rápido no Anashopping, em Anápolis, passará a atender em novo horário a partir desta quinta-feira (19). O funcionamento será das 08h às 17h, conforme informado pela Prefeitura.

Segundo o município, a alteração foi definida com base nos períodos de maior movimentação de usuários, especialmente no intervalo próximo ao almoço, com a proposta de organizar o fluxo e tornar o atendimento mais eficiente.

No local, a população tem acesso a diversos serviços municipais, como emissão e pagamento de taxas, incluindo IPTU, emissão e retificação de ITBI, além da formalização de transferência de titularidade de imóveis.

A unidade também realiza abertura de protocolos para registro, classificação, tramitação e controle de documentos oficiais entre setores e órgãos distintos.

Entre os atendimentos oferecidos estão ainda demandas relacionadas ao Corpo de Bombeiros, como solicitação de vistorias, análise de projetos, emissão de extrato de ocorrências e ofícios, além de orientações sobre o programa Bombeiro Mirim e informações gerais.

O Rápido concentra também serviços do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), como cadastro de imóvel rural e emissão do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR).

Há, ainda, atendimentos vinculados à Junta Militar da Base Aérea de Anápolis, incluindo alistamento, emissão de certificado de dispensa e documentação para reservistas.

De acordo com a Prefeitura, a mudança busca aprimorar a organização interna e assegurar a manutenção da qualidade na prestação dos serviços à população.

