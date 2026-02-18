Truque das domésticas de rico para acabar com cheiro ruim do lixo do banheiro em minutos

Método com bicarbonato de sódio para cheiro ruim do lixo do banheiro ganha destaque por neutralizar odores ácidos de forma simples, rápida e econômica

Gabriel Yuri Souto - 18 de fevereiro de 2026

(Foto: Freepik)

O cheiro ruim do lixo do banheiro é uma queixa comum em residências, mesmo quando a retirada do lixo ocorre diariamente.

Isso acontece porque resíduos orgânicos, umidade e bactérias continuam liberando odores dentro do cesto, comprometendo a sensação de limpeza do ambiente.

Nesse contexto, um truque simples tem sido amplamente recomendado por profissionais de limpeza doméstica: o uso de bicarbonato de sódio para neutralizar o cheiro ruim do lixo do banheiro em poucos minutos.

Além de acessível, o produto atua diretamente nas moléculas responsáveis pelo odor desagradável.

Como usar bicarbonato de sódio no lixo do banheiro

O processo é considerado prático e eficiente para o dia a dia. Primeiro, é necessário lavar o lixeiro com água e sabão, removendo resíduos acumulados nas paredes internas do cesto.

Em seguida, a secagem completa é essencial, pois a umidade favorece a proliferação de odores.

Depois disso, basta polvilhar uma quantidade de bicarbonato de sódio no fundo do lixeiro antes de colocar o saco de lixo.

Esse procedimento deve ser repetido a cada troca do saco, mantendo o controle contínuo do mau cheiro.

Por que o bicarbonato elimina o cheiro ruim do lixo do banheiro

Especialistas explicam que muitos odores provenientes do lixo são de natureza ácida, principalmente aqueles gerados pela decomposição de resíduos orgânicos.

O bicarbonato de sódio, por ser uma substância alcalina, reage quimicamente com esses odores ácidos.

Como resultado, ocorre a neutralização das moléculas odoríferas, formando compostos menos voláteis e praticamente inodoros.

Além disso, a alteração do pH ajuda a reduzir a intensidade do cheiro ao longo do tempo, o que contribui para um ambiente mais agradável.

Outro fator relevante é que o bicarbonato atua como absorvente de odores, o que reforça sua eficácia em recipientes fechados, como lixeiros de banheiro.

Outras medidas que ajudam a evitar odores no banheiro

Embora o bicarbonato seja eficaz, a manutenção regular do lixeiro continua sendo indispensável. A limpeza frequente impede o acúmulo de resíduos microscópicos que permanecem mesmo após a retirada do lixo.

Além disso, recomenda-se evitar o excesso de umidade no ambiente, manter o banheiro ventilado e utilizar sacos de lixo resistentes para evitar vazamentos.

Essas práticas, combinadas ao uso do bicarbonato de sódio para cheiro ruim do lixo do banheiro, potencializam os resultados e prolongam a sensação de limpeza.

