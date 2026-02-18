Últimos dias de inscrição em concurso de Bela Vista de Goiás com 1.305 vagas e salários de até R$ 7,7 mil

Processo seletivo contará com prova objetiva, além de etapas como prova discursiva, prática, avaliação de títulos e outros a depender do cargo

Falta pouco tempo para o fim das inscrições do concurso da Prefeitura de Bela Vista de Goiás, que oferta vagas para profissionais de níveis fundamental, médio e superior. O prazo termina na quarta-feira (19), conforme previsto em edital.

Ao todo, são disponibilizadas oportunidades para os cargos de: motorista (08), vigia (04), monitor (120), operador de máquinas (08), auxiliar de consultório odontológico (08), fiscal de vigilância sanitária (02), técnico em enfermagem (13), técnico em radiologia (08), assistente social (1), enfermeiro (8) e fisioterapeuta (01).

Há ainda vagas para fonoaudiólogo (01), médico (08), nutricionista (01), odontólogo (10), professor de educação física (19), profissional de educação II (60) e psicólogo (01).

Os aprovados deverão cumprir jornadas de 20 a 44 horas semanais, com remuneração que varia de R$ 1.518 a R$ 7.775,01, a depender do cargo.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Prefeitura de Bela Vista, mediante pagamento de taxa que varia entre R$ 100 e R$ 150.

O processo seletivo contará com prova objetiva, além de etapas como prova discursiva, prática, avaliação de títulos, exame de higidez, teste de aptidão física e exame de aptidão mental, conforme o cargo pretendido.

O concurso terá validade de dois anos, a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.

Para mais informações, os interessados podem consultar o edital do certame.

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

