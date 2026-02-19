Fruta nativa da Mata Atlântica tem nome curioso e gosto que encanta na primeira mordida

Ela quase passa despercebida nas cidades, mas basta provar uma vez para entender por que vem ganhando espaço em quintais e receitas

Layne Brito - 19 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de Tela/Youtube)

Pequena, brilhante e com um sabor que surpreende, essa fruta típica da Mata Atlântica é daquelas que muita gente só descobre por acaso.

Apesar de ser comum em algumas regiões do Brasil, ainda passa despercebida nos grandes centros urbanos, seja por falta de informação, seja porque poucos sabem identificar seus frutos nas árvores.

De aparência delicada, ela nasce em cachinhos e tem formato arredondado, com casca lisa e coloração que varia entre o roxo intenso e tons quase negros quando está madura.

A polpa é suculenta e envolve uma única semente, o que torna o consumo simples e agradável. No paladar, combina doçura com um leve toque ácido e um aroma marcante, capaz de conquistar logo na primeira mordida.

Conhecida popularmente como grumixama, e também chamada por alguns de “cereja da Mata Atlântica”, a fruta carrega um nome curioso que desperta interesse imediato.

Além do sabor, chama atenção por ser nativa e por ter forte ligação com a biodiversidade brasileira, sendo parte da riqueza natural da Mata Atlântica.

A árvore que produz a grumixama tem porte considerado adequado para quintais e áreas urbanas, o que facilita seu cultivo em jardins e projetos de arborização.

Mesmo assim, muitas pessoas passam por ela sem saber que aqueles pequenos frutos escuros são comestíveis e bastante apreciados.

Na cozinha, a fruta vai além do consumo fresco. Pode ser usada no preparo de geleias, compotas, sucos e sobremesas, além de servir de base para licores artesanais.

É versátil e aromática, capaz de transformar receitas simples em preparos cheios de personalidade.

No fim, essa frutinha de nome engraçado mostra que não é preciso buscar sabores exóticos fora do país para se surpreender.

Às vezes, a próxima descoberta deliciosa está bem ali, em uma árvore nativa que quase ninguém nota.

