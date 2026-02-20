A planta que aguenta temperaturas acima de 40°C virou a queridinha dos brasileiros e ainda perfuma a casa

Resistente ao calor extremo, cheia de flores e com perfume que se intensifica ao entardecer, essa espécie tem conquistado espaço em varandas e jardins pelo país

Isabella Victória - 20 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/crusoe.com)

Quando o termômetro ultrapassa os 35°C e se aproxima dos 40°C, muitas plantas não resistem.

Folhas queimam, botões caem e o jardim perde o viço.

No entanto, uma espécie tem feito exatamente o contrário: quanto mais calor, mais ela floresce — e ainda perfuma o ambiente de forma marcante.

Com flores delicadas e aroma intenso, ela se transformou em uma das plantas tendência nos períodos de calor extremo.

Além de suportar altas temperaturas, mantém a floração ativa mesmo quando outras espécies entram em estresse térmico.

Não à toa, tem conquistado varandas, sacadas e pequenos jardins pelo Brasil.

Estamos falando do jasmim-árabe (Jasminum sambac), planta tropical que une resistência, beleza e perfume em uma única espécie.

Adaptada ao sol pleno

Originário de regiões tropicais do sul da Ásia, o jasmim-árabe já nasce preparado para lidar com sol forte e temperaturas elevadas.

Nessas áreas, a incidência solar é intensa e o clima é naturalmente quente, o que explica sua alta tolerância ao calor.

Seu metabolismo funciona melhor sob sol pleno, desde que haja irrigação adequada.

Em outras palavras, calor não é problema — falta de água, sim.

Floração contínua mesmo no verão

Diferentemente de muitas plantas ornamentais que reduzem o crescimento acima dos 30°C, essa espécie mantém atividade vegetativa ativa.

Isso significa produção frequente de botões e várias florações ao longo do verão.

Por esse motivo, ganhou fama de “florescer sem esforço”, especialmente quando cultivada em condições ideais.

Perfume que se intensifica ao anoitecer

Outro destaque é o aroma marcante.

O perfume é liberado com maior intensidade durante a noite, uma estratégia natural para atrair polinizadores noturnos.

Além disso, ambientes mais quentes tendem a potencializar a fragrância, desde que a planta esteja bem hidratada.

O resultado é um ambiente naturalmente perfumado, principalmente no fim da tarde.

Como cultivar em vasos pequenos

O cultivo é simples e acessível até para iniciantes.

O jasmim-árabe se adapta bem a vasos médios e pequenos, sendo ideal para varandas, sacadas, quintais compactos e jardins menores.

Para garantir bom desenvolvimento, é importante usar vaso com boa drenagem, substrato leve e fértil, oferecer entre quatro e seis horas de sol direto por dia e manter rega regular, evitando encharcar.

Aguenta mesmo 40°C?

Sim, aguenta — desde que uma condição essencial seja respeitada: não pode faltar água.

Isso porque o calor intenso combinado com solo excessivamente seco pode provocar queda de botões e reduzir a floração.

Portanto, o segredo está no equilíbrio entre sol pleno, irrigação adequada e ventilação.

Quando esses fatores estão alinhados, o jasmim-árabe não apenas sobrevive, mas continua florido e perfumado mesmo nos dias mais escaldantes do verão.

