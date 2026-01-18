As melhores plantas para ter em casa e ajudar a refrescar o calor, segundo botânicos

Além de decorar o ambiente, algumas espécies ajudam a manter o ar mais úmido e trazem sensação de frescor nos dias mais quentes

Pedro Ribeiro - 18 de janeiro de 2026

Palmeira-areca deixa o ambiente mais fresco. (Foto: Reprodução)

Quando o calor aperta, muita gente corre para o ventilador, ar-condicionado e até banho gelado para conseguir respirar melhor.

O que poucos sabem é que algumas plantas também podem colaborar nessa missão, principalmente dentro de casa.

Botânicos explicam que determinadas espécies ajudam a aumentar a umidade do ar e melhoram a sensação térmica do ambiente, já que liberam água pelas folhas durante o processo natural de transpiração.

O resultado é um espaço mais agradável, com ar menos seco e uma leve sensação de frescor.

Além disso, elas ainda deixam a casa mais bonita, trazem um clima acolhedor e podem ser colocadas em diferentes cantos, como sala, quarto, cozinha e até banheiro.

As melhores plantas para ajudar a refrescar o ambiente

1. Palmeira-areca

Muito usada em interiores, ela tem folhas longas e cheias, que ajudam na umidificação do ar. É uma planta que combina bem com salas amplas e cantos iluminados.

2. Jiboia

Fácil de cuidar e ótima para quem não tem muito tempo, a jiboia é resistente e se adapta bem a locais mais frescos. Ela ajuda a melhorar o ar e pode ser usada em prateleiras ou vasos suspensos.

3. Samambaia

Clássica e popular, a samambaia libera bastante umidade e costuma dar aquela sensação de ambiente “mais fresco” rapidamente. Ela gosta de sombra e umidade, o que faz dela uma ótima opção para varandas e áreas internas.

4. Lírio-da-paz

Além de elegante, o lírio-da-paz é conhecido por ajudar a equilibrar a umidade do ambiente. Ele gosta de meia-sombra e pede regas regulares, sem exageros.

5. Babosa (Aloe vera)

A babosa é uma planta que tolera bem o calor e é ótima para lugares mais iluminados. Ela também é famosa por suas propriedades medicinais e pode ser útil até em pequenos cuidados com a pele.

6. Costela-de-adão

Com folhas grandes e aparência marcante, ela contribui para deixar o ambiente mais agradável e com uma sensação de “clima tropical”. Prefere locais com luz indireta e espaço para crescer.

No fim das contas, as plantas não substituem o ar-condicionado, mas fazem diferença no conforto do dia a dia, principalmente em casas mais abafadas.

E o melhor é que, com poucos cuidados, elas já ajudam a trazer mais frescor, vida e equilíbrio para dentro do lar.

