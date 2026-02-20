Familiares e amigos se reúnem em Itumbiara para missa de sétimo dia de Miguel e Benício

Celebração reuniu comunidade e terminou com caminhada em apoio à família

Pedro Pedro Ribeiro -
Familiares e amigos se reúnem em Itumbiara para missa de sétimo dia de Miguel e Benício
(Foto: Reprodução/TV Anhanguera)

Familiares, amigos e moradores de Itumbiara se reuniram na noite de quinta-feira (19) em uma igreja católica da cidade para homenagear os irmãos Miguel Araújo Machado, de 12 anos, e Benício Araújo Machado, de 8.

A celebração foi marcada por orações, mensagens de fé e forte comoção.

Ao final, participantes seguiram em caminhada pelas ruas do município em apoio à mãe das crianças, Sarah Araújo.

Leia também

Muitos vestiam roupas brancas e levavam flores. Colegas de escola participaram com camisetas estampadas com a foto dos irmãos.

O prefeito de Itumbiara, Dione Araújo, avô dos meninos, esteve presente ao lado de familiares e autoridades locais.

A mobilização também se estendeu para outras cidades.

Em Uberlândia (MG), houve ato organizado por docentes da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), com concentração na Praça Ismene Mendes.

O caso é investigado pela Polícia Civil (PC) como duplo homicídio seguido de suicídio.

Segundo as autoridades, não há indícios de participação de terceiros.

Pedro

Pedro Ribeiro

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.