Familiares e amigos se reúnem em Itumbiara para missa de sétimo dia de Miguel e Benício
Celebração reuniu comunidade e terminou com caminhada em apoio à família
Familiares, amigos e moradores de Itumbiara se reuniram na noite de quinta-feira (19) em uma igreja católica da cidade para homenagear os irmãos Miguel Araújo Machado, de 12 anos, e Benício Araújo Machado, de 8.
A celebração foi marcada por orações, mensagens de fé e forte comoção.
Ao final, participantes seguiram em caminhada pelas ruas do município em apoio à mãe das crianças, Sarah Araújo.
Muitos vestiam roupas brancas e levavam flores. Colegas de escola participaram com camisetas estampadas com a foto dos irmãos.
O prefeito de Itumbiara, Dione Araújo, avô dos meninos, esteve presente ao lado de familiares e autoridades locais.
A mobilização também se estendeu para outras cidades.
Em Uberlândia (MG), houve ato organizado por docentes da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), com concentração na Praça Ismene Mendes.
O caso é investigado pela Polícia Civil (PC) como duplo homicídio seguido de suicídio.
Segundo as autoridades, não há indícios de participação de terceiros.