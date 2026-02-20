Familiares e amigos se reúnem em Itumbiara para missa de sétimo dia de Miguel e Benício

Celebração reuniu comunidade e terminou com caminhada em apoio à família

Pedro Ribeiro - 20 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/TV Anhanguera)

Familiares, amigos e moradores de Itumbiara se reuniram na noite de quinta-feira (19) em uma igreja católica da cidade para homenagear os irmãos Miguel Araújo Machado, de 12 anos, e Benício Araújo Machado, de 8.

A celebração foi marcada por orações, mensagens de fé e forte comoção.

Ao final, participantes seguiram em caminhada pelas ruas do município em apoio à mãe das crianças, Sarah Araújo.

Muitos vestiam roupas brancas e levavam flores. Colegas de escola participaram com camisetas estampadas com a foto dos irmãos.

O prefeito de Itumbiara, Dione Araújo, avô dos meninos, esteve presente ao lado de familiares e autoridades locais.

A mobilização também se estendeu para outras cidades.

Em Uberlândia (MG), houve ato organizado por docentes da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), com concentração na Praça Ismene Mendes.

O caso é investigado pela Polícia Civil (PC) como duplo homicídio seguido de suicídio.

Segundo as autoridades, não há indícios de participação de terceiros.