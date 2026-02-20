Mousse de corte: a sobremesa fácil e deliciosa que leva apenas 4 ingredientes
Sem gelatina e com textura perfeita para fatiar, essa mousse de maracujá derrete na boca e surpreende pela cremosidade
Se você está procurando uma sobremesa prática, elegante e com aquela textura firme que permite cortar em fatias perfeitas, essa mousse de maracujá de corte é a escolha ideal.
O melhor de tudo? Ela não leva gelatina e ainda assim fica consistente, cremosa e simplesmente irresistível.
Com apenas quatro ingredientes, o preparo é simples e o resultado é digno de vitrine de confeitaria.
- Adeus, vasectomia: anticoncepcional masculino que dura até 2 anos poderá ser comprado na farmácia
- Após crescer 62%, cidade atrai novos moradores e se destaca pelo custo de vida mais baixo e alta qualidade de vida
- Gestos que inspiram: funcionário da limpeza ajuda aluno com dificuldade em sala de aula
Ideal para servir em almoços de família, ocasiões especiais ou quando bate aquela vontade de um doce sofisticado sem complicação.
Ingredientes
- 300 g de polpa de maracujá reduzida
- 1 lata de leite condensado (395 g)
- 400 g de creme de leite
- 130 g de leite em pó
Modo de preparo
- Comece colocando a polpa dos maracujás no liquidificador e bata bastante, até que fique o mais triturada possível. Se você não gosta das sementes, pode peneirar para retirar o excesso.
- Em seguida, transfira essa polpa para uma panela e leve ao fogo médio, mexendo ocasionalmente, até reduzir bem e ficar mais concentrada. Reserve e deixe esfriar completamente.
- No liquidificador, adicione o leite condensado, o creme de leite, o leite em pó e a polpa de maracujá já reduzida e fria. Bata até obter uma mistura lisa e bem cremosa.
- Forre uma forma com plástico filme, despeje a mousse até preencher completamente e nivele a superfície. Leve à geladeira por, no mínimo, 8 horas, até ficar bem firme. Para uma textura ainda melhor, deixe de um dia para o outro.
- Depois de firme, desenforme com cuidado retirando o plástico. Finalize com mais polpa de maracujá por cima para dar um toque especial.
O resultado é uma mousse firme, que pode ser cortada em fatias perfeitas, com sabor equilibrado entre o doce e o azedinho do maracujá e uma cremosidade que literalmente derrete na boca.
Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!