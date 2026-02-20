Mousse de corte: a sobremesa fácil e deliciosa que leva apenas 4 ingredientes

Sem gelatina e com textura perfeita para fatiar, essa mousse de maracujá derrete na boca e surpreende pela cremosidade

Layne Brito - 20 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Instagram)

Se você está procurando uma sobremesa prática, elegante e com aquela textura firme que permite cortar em fatias perfeitas, essa mousse de maracujá de corte é a escolha ideal.

O melhor de tudo? Ela não leva gelatina e ainda assim fica consistente, cremosa e simplesmente irresistível.

Com apenas quatro ingredientes, o preparo é simples e o resultado é digno de vitrine de confeitaria.

Ideal para servir em almoços de família, ocasiões especiais ou quando bate aquela vontade de um doce sofisticado sem complicação.

Ingredientes

300 g de polpa de maracujá reduzida

1 lata de leite condensado (395 g)

400 g de creme de leite

130 g de leite em pó

Modo de preparo

Comece colocando a polpa dos maracujás no liquidificador e bata bastante, até que fique o mais triturada possível. Se você não gosta das sementes, pode peneirar para retirar o excesso. Em seguida, transfira essa polpa para uma panela e leve ao fogo médio, mexendo ocasionalmente, até reduzir bem e ficar mais concentrada. Reserve e deixe esfriar completamente. No liquidificador, adicione o leite condensado, o creme de leite, o leite em pó e a polpa de maracujá já reduzida e fria. Bata até obter uma mistura lisa e bem cremosa. Forre uma forma com plástico filme, despeje a mousse até preencher completamente e nivele a superfície. Leve à geladeira por, no mínimo, 8 horas, até ficar bem firme. Para uma textura ainda melhor, deixe de um dia para o outro. Depois de firme, desenforme com cuidado retirando o plástico. Finalize com mais polpa de maracujá por cima para dar um toque especial.

O resultado é uma mousse firme, que pode ser cortada em fatias perfeitas, com sabor equilibrado entre o doce e o azedinho do maracujá e uma cremosidade que literalmente derrete na boca.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!