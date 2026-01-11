Mousse de café: fica extremamente cremoso, é fácil de fazer e leva poucos ingredientes

Com sabor marcante e textura aerada, essa mousse de café conquista pelo preparo simples e pelo resultado digno de sobremesa de cafeteria

Para quem é apaixonado por café e não abre mão de uma boa sobremesa, a mousse de café surge como uma opção prática, econômica e surpreendentemente cremosa.

Fácil de preparar e feita com poucos ingredientes, a receita é ideal para servir após as refeições ou impressionar visitas sem precisar passar horas na cozinha.

O preparo começa de forma simples. Para essa receita, basta separar 140 ml de água e colocá-la na batedeira. Em seguida, adicionam-se quatro colheres de sopa de café solúvel e 120 gramas de açúcar.

Com a ajuda de um fuê, é importante mexer bem até que todos os ingredientes estejam completamente dissolvidos na água. Esse passo garante que a mousse fique homogênea e com sabor equilibrado.

Depois disso, a mistura deve ser batida na batedeira por alguns minutos, até adquirir uma textura cremosa, leve e aerada. Enquanto isso, em outro recipiente, separe 400 ml de chantilly e acrescente 80 ml de leite condensado. Bata mais um pouco até formar um creme consistente e suave.

Em seguida, basta misturar delicadamente esse creme com a base de café já batida, formando uma mousse ainda mais encorpada e saborosa.

Para a montagem, a sugestão é utilizar copos de sobremesa. Uma camada de bolacha no fundo ajuda a dar textura e contraste ao doce.

Depois, complete com a mousse de café e finalize com chocolate ralado ou em raspas por cima, deixando a apresentação ainda mais irresistível.

Além de deliciosa, essa mousse chama atenção pela versatilidade. Ela pode ser servida gelada, em porções individuais, ou adaptada com outros complementos, como cacau em pó, canela ou até um toque de chocolate meio amargo.

O resultado é uma sobremesa equilibrada, com sabor intenso de café e textura extremamente cremosa.

Fácil de fazer, com poucos ingredientes e pronta em pouco tempo, a mousse de café prova que não é preciso complicar para preparar uma sobremesa especial. Difícil mesmo é resistir a uma colherada.

