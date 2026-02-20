Olhou para o sol e espirrou? A medicina explica o que acontece no seu corpo

Uma reação inesperada pode surgir em segundos sob estímulo intenso

Magno Oliver - 20 de fevereiro de 2026

(Foto: Captura de tela / Youtube)

Sair de um ambiente fechado e, ao encarar a luz do sol, espirrar imediatamente é uma experiência comum para parte da população. Afinal, quem nunca espirrou assim, não é mesmo?

Embora muitas pessoas associem a reação a alergias ou mudanças bruscas de temperatura, a medicina descreve um mecanismo neurológico específico por trás desse fenômeno.

Trata-se do chamado reflexo fótico do espirro, uma resposta automática que conecta estímulos visuais ao sistema respiratório.

Segundo informações divulgadas pelo portal especializado Healthline, a luz intensa estimula o nervo óptico, responsável por transmitir sinais visuais ao cérebro.

Em indivíduos suscetíveis, ocorre uma espécie de “interferência” entre o nervo óptico e o nervo trigêmeo, estrutura ligada à sensibilidade facial e às funções da cavidade nasal.

Essa conexão cruzada faz com que o cérebro interprete o estímulo luminoso como uma irritação nasal, desencadeando o espirro.

O fenômeno também é conhecido na literatura médica como reflexo ACHOO (sigla em inglês para “Autosomal Dominant Compelling Helio-Ophthalmic Outburst”).

Pesquisas indicam que ele pode ter origem genética e seguir padrão autossômico dominante, ou seja, pode ser herdado de um dos pais.

Estima-se que entre 10% e 35% da população apresente essa característica, segundo estudos citados por publicações médicas e revisões neurológicas internacionais.

Do ponto de vista fisiológico, o espirro é um mecanismo de defesa projetado para expulsar partículas irritantes das vias respiratórias. No caso do reflexo fótico, porém, não há presença real de agente irritante.

A resposta ocorre porque os sinais nervosos acabam compartilhando vias próximas no cérebro. Quanto mais intensa a luminosidade, como luz solar direta, flashes de câmera ou reflexos muito fortes, maior a probabilidade de ativação do reflexo em pessoas predispostas.

O reflexo não representa doença nem exige tratamento. No entanto, pode causar desconforto momentâneo ou até risco em situações específicas, como ao dirigir e sair de um túnel para a luz intensa.

O uso de óculos de sol com proteção adequada ajuda a reduzir a estimulação luminosa e prevenir a reação. Assim, espirrar ao olhar para o sol não é sinal de problema respiratório, mas sim uma curiosa resposta neurológica do corpo humano.

