Suspeito de arrombar e furtar empresa em Rio Verde é morto após trocar tiros com a PM
Bombeiros e Samu foram acionados para prestar socorro médico, mas puderam apenas atestar o óbito
Um homem de 44 anos foi morto após trocar tiros com a Polícia Militar (PM) neste sábado (21), em Rio Verde, na saída para Montividiu.
A PM foi acionada ainda no período da manhã através do 190 ao ser informada que o suspeito estaria cortando uma corrente com um alicate e invadindo uma empresa localizada às margens da GO-174.
Ao adentrarem no estabelecimento, os policiais visualizaram o suspeito que, ao perceber a aproximação da viatura, teria sacado uma arma de fogo e efetuado disparos contra a equipe, conforme relatado pelas autoridades. Os militares reagiram à agressão com dois tiros.
O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) compareceu ao local, onde constatou o óbito.
Com o suspeito, os policiais apreenderam um revólver calibre .32, com três munições deflagradas e duas intactas.
Ainda segundo a ocorrência, o homem já havia carregado a carroceria de uma VW Saveiro com diversos objetos retirados da empresa.
Representantes da segurança privada informaram que o local vinha sendo alvo frequente de furtos e que o suspeito aproveitava a grande extensão da área para acessar o interior e subtrair materiais.
O caso será investigado pela Polícia Civil (PC).
