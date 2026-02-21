Suspeito de arrombar e furtar empresa em Rio Verde é morto após trocar tiros com a PM

Bombeiros e Samu foram acionados para prestar socorro médico, mas puderam apenas atestar o óbito

Davi Galvão - 21 de fevereiro de 2026

PM apreendeu arma utilizada pelo suspeito, bem como itens como alicate e marreta. (Foto: Reprodução)

Um homem de 44 anos foi morto após trocar tiros com a Polícia Militar (PM) neste sábado (21), em Rio Verde, na saída para Montividiu.

A PM foi acionada ainda no período da manhã através do 190 ao ser informada que o suspeito estaria cortando uma corrente com um alicate e invadindo uma empresa localizada às margens da GO-174.

Ao adentrarem no estabelecimento, os policiais visualizaram o suspeito que, ao perceber a aproximação da viatura, teria sacado uma arma de fogo e efetuado disparos contra a equipe, conforme relatado pelas autoridades. Os militares reagiram à agressão com dois tiros.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) compareceu ao local, onde constatou o óbito.

Com o suspeito, os policiais apreenderam um revólver calibre .32, com três munições deflagradas e duas intactas.

Ainda segundo a ocorrência, o homem já havia carregado a carroceria de uma VW Saveiro com diversos objetos retirados da empresa.

Representantes da segurança privada informaram que o local vinha sendo alvo frequente de furtos e que o suspeito aproveitava a grande extensão da área para acessar o interior e subtrair materiais.

O caso será investigado pela Polícia Civil (PC).

