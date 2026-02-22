Festa para pessoas com Síndrome de Down movimenta pub em Goiânia

Lara Duarte - 22 de fevereiro de 2026

Escolha da data faz referência à trissomia do cromossomo 21, alteração genética que caracteriza a síndrome. (Foto: Reprodução)

Uma balada organizada especialmente para pessoas com Síndrome de Down movimentou o Taberna Music Pub, no setor Bela Vista, em Goiânia, na tarde do último sábado (21). O evento ocorreu das 13h às 18h e teve entrada gratuita para pessoas com a condição genética.

A escolha da data faz referência à trissomia do cromossomo 21, alteração genética que caracteriza a síndrome.

Vídeos publicados nas redes sociais por participantes mostram a pista cheia e momentos em que o palco do pub, tradicionalmente destinado aos artistas, foi ocupado pelo público.

Em uma das gravações, o grupo dança ao som de “Another One Bites the Dust”, clássico lançado em 1980 pela banda britânica Queen.

Internautas repercutiram positivamente a iniciativa. Nas redes, comentários destacaram a importância de garantir espaços de lazer e diversão sem barreiras para pessoas com deficiência. Um internauta definiu o evento como “incrível”, valorizando o protagonismo dos participantes, enquanto outro declarou: “Caramba, deve ser muito divertido! Eles merecem.”

De acordo com o material de divulgação, a organização ficou a cargo da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel) de Goiânia e do Centro de Referência Paralímpica. A Prefeitura de Goiânia também apoiou a realização.

