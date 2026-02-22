Influenciador que viralizou ao passar em frente à PRF com portas abertas e som alto tem carro apreendido em Anápolis

Fiscalização na BR-060 identificou irregularidades na documentação e modificações no veículo

Lara Duarte - 22 de fevereiro de 2026

Veículo foi removido ao pátio após fiscalização da PRF na BR-060, em Anápolis, neste domingo (22). (Foto: Jonathan Félix/Anápolis Notícias)

O carro envolvido em um vídeo que ganhou grande repercussão nas redes sociais no fim de novembro foi apreendido na manhã deste domingo (22), em Anápolis. A abordagem ocorreu durante fiscalização na BR-060, nas proximidades do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O veículo é o mesmo que apareceu em imagens divulgadas anteriormente, nas quais trafegava com portas abertas e som automotivo em volume elevado em frente à unidade da PRF, perto da AABB. O influenciador digital que publicou o conteúdo estava no banco do passageiro tanto na ocasião que viralizou quanto na fiscalização realizada neste fim de semana.

Durante a abordagem, os agentes constataram que o condutor estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida há mais de 30 dias, infração prevista no artigo 162, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), considerada gravíssima. Também foi verificado que o veículo circulava com o licenciamento em atraso, situação enquadrada no artigo 230, inciso V, que prevê multa e remoção.

Além disso, foram identificadas alterações nas características originais do automóvel sem a devida regularização, conduta prevista no artigo 230, inciso VII, bem como a ausência de equipamentos obrigatórios de segurança, conforme estabelece o artigo 230, inciso IX, do CTB.

Diante das irregularidades, o veículo foi removido ao pátio e permanecerá retido até a completa regularização. Somadas, as infrações podem resultar em aproximadamente 28 pontos na CNH do condutor, além de multas que ultrapassam R$ 1 mil, conforme as penalidades estabelecidas na legislação de trânsito.

