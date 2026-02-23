Diferença de velocidade entre avenidas em Anápolis pode gerar multas; entenda

Portal 6 apurou relato levantando suspeita de alteração no limite dos sinaleiros da cidade

Davi Galvão - 23 de fevereiro de 2026

Para não serem multados, cenário deve ficar assim. (Foto: Paulo roberto belém/Portal 6)

Um motorista e leitor do Portal 6 encaminhou à reportagem uma denúncia a respeito de uma suposta alteração no limite de velocidade nos semáforos de Anápolis que teria lhe acarretado multas.

A reclamação apontava que a fiscalização de velocidade nos sinaleiros teria reduzido de 60 km/h para 40 km/h, sem aviso prévio.

Porém, a reportagem apurou que a denúncia não procede, como reforçado pelo presidente da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT), Igor Lino Siqueira, que apontou o que pode ter motivado a confusão.

“Não tivemos nenhuma redução de velocidade, talvez haja uma confusão porque, por exemplo, a [Avenida] Brasil segue com limite de 60 km/h, mas a [Avenida] Goiás, que cruza, tem a velocidade regulamentada de 40 km/h”, levantou a hipótese.

Lino destacou que o mesmo padrão se observa em diversas outras vias coletoras que atravessam a Avenida Brasil – e outras vias com limites de velocidade de 60 km/h – sendo essa disparidade uma das possíveis explicações para eventuais multas.

Assim, é importante que os motoristas tenham ciência e cautela ao entrarem em vias distintas, uma vez que as condições para pilotar pode variar de um local para outro.

Alteração foi para mais

A alteração mais recente recordada pelo presidente do CMTT, inclusive, não foi de redução, muito pelo contrário.

“Já faz mais de seis meses, só teve uma alteração na Universitária, mas foi aumentando uma barreira de 40 que virou 50, em frente à antiga Anhanguera”, comentou.

