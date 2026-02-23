Grupo Tek destaca avanço da segurança baseada em integração e planejamento

Soluções conectadas tornam a proteção mais eficiente, preventiva e adaptada a cada ambiente

Damara Dantas - 23 de fevereiro de 2026

Grupo Tek além de atuar na distribuição dos equipamentos com as tecnologias mais avançadas do mercado, fornece treinamentos, certificações e suporte técnico. (Foto: Divulgação)

Por muito tempo, falar em segurança era sinônimo de câmeras. Embora ainda sejam peças fundamentais, a proteção de pessoas, patrimônios e operações passou a exigir uma abordagem mais ampla, baseada na integração de diferentes tecnologias.

Hoje, sistemas de segurança vão além. Envolvem controle de acesso inteligente, que faz contagens e identifica pessoas, gerenciam entradas e saídas. Circuito de conexões com a internet, que tornam a comunicação rápida e estável, nobreaks que garantem funcionamento em situações críticas, e também soluções de monitoramento inteligente com capacidade preventiva e assertiva, em tempo real.

De acordo com o Grupo Tek, esse modelo integrado é o que sustenta a segurança moderna. A proposta é fazer com que todos os sistemas “conversem” entre si, evitando falhas, otimizando processos e garantindo maior controle sobre os ambientes.

A demanda por esse tipo de projeto se intensifica em locais com operações mais complexas, como escolas, empresas, hospitais, condomínios, hotéis, indústrias e até iniciativas voltadas a cidades inteligentes. Isso porque cada espaço apresenta necessidades específicas, que exigem planejamento técnico e soluções dimensionadas de forma estratégica.

Nesse contexto, o Grupo Tek além de atuar na distribuição dos equipamentos com as tecnologias mais avançadas do mercado, fornece treinamentos, certificações e suporte técnico para os profissionais que instalam, e integram essas soluções.

A ideia, segundo a empresa, é evitar sistemas isolados ou mal dimensionados, garantindo eficiência, continuidade operacional e mais segurança no dia a dia das pessoas e empresas.

Para o Grupo Tek, proteger não é apenas reagir a problemas, mas identificar e prevenir possíveis riscos por meio da tecnologia integrada, um caminho cada vez mais essencial em ambientes que exigem confiabilidade e controle.