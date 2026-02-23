Receita de bolo gelado de beijinho: fácil de fazer e uma delícia

Massa de liquidificador, recheio cremosão e um bolo bem molhadinho que fica ainda melhor depois de algumas horas na geladeira

Layne Brito -
Receita de bolo gelado de beijinho
(Foto: Reprodução/Captura de Tela/Instagram)

Se você gosta de sobremesa prática, daquelas que não dão trabalho e ainda entregam um resultado de confeitaria, esse bolo gelado de beijinho é a escolha perfeita.

A massa é feita no liquidificador, assa sem complicação e fica super macia. O melhor vem na montagem: uma caldinha simples deixa o bolo bem molhadinho, enquanto o recheio de beijinho fica bem cremoso, do jeito certo para gelar sem endurecer.

O resultado é um bolo gelado leve, equilibrado e impossível de comer um pedaço só.

Ingredientes da massa

  • 3 ovos
  • 1/2 xícara de óleo
  • 1 xícara de açúcar
  • 1 xícara de leite
  • 2 xícaras de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento químico (ou “uma tampinha”, como preferir medir)

Ingredientes do recheio e cobertura

  • 2 latas de leite condensado
  • 1 caixa de creme de leite
  • 1 garrafinha (vidrinho) de leite de coco
  • 50 g de coco em flocos adoçado
  • 50 g de coco em flocos sem açúcar

Para molhar o bolo

  • 1 medida de leite condensado
  • 2 medidas de água

Modo de preparo

1) Massa de liquidificador

No liquidificador, coloque 3 ovos, o óleo, o açúcar e o leite. Bata bem por cerca de 2 minutos, até ficar homogêneo. Em seguida, despeje essa mistura em uma tigela.

Na tigela, adicione a farinha de trigo e misture bem. Depois, acrescente o fermento químico e mexa só até incorporar.

Transfira para uma forma untada (você pode usar desmoldante, se preferir) e leve ao forno pré-aquecido por cerca de 40 minutos, ou até passar no teste do palito.

2) Recheio cremoso de beijinho

Em uma panela, misture o leite condensado, o creme de leite, o leite de coco e o coco em flocos (metade adoçado e metade sem açúcar). Leve ao fogo baixo e mexa sem parar até atingir ponto de recheio cremoso.

Atenção: não deixe passar do ponto. Ele precisa ficar cremosão, porque na geladeira ele firma mais. Se cozinhar demais, corre o risco de ficar duro depois de gelado.

Deixe massa e recheio esfriarem antes de montar.

3) Montagem do bolo gelado

Com o bolo frio, corte a massa ao meio. Coloque uma parte de volta na forma onde assou e molhe bem com a calda feita com 1 medida de leite condensado para 2 de água.

Espalhe metade do recheio, nivelando bem. Coloque a outra parte do bolo por cima, molhe novamente com um pouco mais de calda e finalize com o restante do recheio, usando como cobertura.

Para finalizar, espalhe coco por cima. Se quiser um bolo menos enjoativo, use o coco sem açúcar na finalização. Se preferir mais docinho, finalize com o adoçado.

Leve à geladeira por 4 a 6 horas antes de servir. Quanto mais gelado, mais gostoso e estruturado ele fica.

 

