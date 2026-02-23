Receita de bolo gelado de beijinho: fácil de fazer e uma delícia
Massa de liquidificador, recheio cremosão e um bolo bem molhadinho que fica ainda melhor depois de algumas horas na geladeira
Se você gosta de sobremesa prática, daquelas que não dão trabalho e ainda entregam um resultado de confeitaria, esse bolo gelado de beijinho é a escolha perfeita.
A massa é feita no liquidificador, assa sem complicação e fica super macia. O melhor vem na montagem: uma caldinha simples deixa o bolo bem molhadinho, enquanto o recheio de beijinho fica bem cremoso, do jeito certo para gelar sem endurecer.
O resultado é um bolo gelado leve, equilibrado e impossível de comer um pedaço só.
Ingredientes da massa
- 3 ovos
- 1/2 xícara de óleo
- 1 xícara de açúcar
- 1 xícara de leite
- 2 xícaras de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento químico (ou “uma tampinha”, como preferir medir)
Ingredientes do recheio e cobertura
- 2 latas de leite condensado
- 1 caixa de creme de leite
- 1 garrafinha (vidrinho) de leite de coco
- 50 g de coco em flocos adoçado
- 50 g de coco em flocos sem açúcar
Para molhar o bolo
- 1 medida de leite condensado
- 2 medidas de água
Modo de preparo
1) Massa de liquidificador
No liquidificador, coloque 3 ovos, o óleo, o açúcar e o leite. Bata bem por cerca de 2 minutos, até ficar homogêneo. Em seguida, despeje essa mistura em uma tigela.
Na tigela, adicione a farinha de trigo e misture bem. Depois, acrescente o fermento químico e mexa só até incorporar.
Transfira para uma forma untada (você pode usar desmoldante, se preferir) e leve ao forno pré-aquecido por cerca de 40 minutos, ou até passar no teste do palito.
2) Recheio cremoso de beijinho
Em uma panela, misture o leite condensado, o creme de leite, o leite de coco e o coco em flocos (metade adoçado e metade sem açúcar). Leve ao fogo baixo e mexa sem parar até atingir ponto de recheio cremoso.
Atenção: não deixe passar do ponto. Ele precisa ficar cremosão, porque na geladeira ele firma mais. Se cozinhar demais, corre o risco de ficar duro depois de gelado.
Deixe massa e recheio esfriarem antes de montar.
3) Montagem do bolo gelado
Com o bolo frio, corte a massa ao meio. Coloque uma parte de volta na forma onde assou e molhe bem com a calda feita com 1 medida de leite condensado para 2 de água.
Espalhe metade do recheio, nivelando bem. Coloque a outra parte do bolo por cima, molhe novamente com um pouco mais de calda e finalize com o restante do recheio, usando como cobertura.
Para finalizar, espalhe coco por cima. Se quiser um bolo menos enjoativo, use o coco sem açúcar na finalização. Se preferir mais docinho, finalize com o adoçado.
Leve à geladeira por 4 a 6 horas antes de servir. Quanto mais gelado, mais gostoso e estruturado ele fica.
