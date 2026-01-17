Receita fácil e barata: o segredo do bolo que não engorda e é uma delícia

Com substituições simples e ingredientes acessíveis, receita vira aliada de quem quer matar a vontade de doce sem sair da dieta

Layne Brito - 17 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Youtube/Captura de Tela )

Quem quer manter uma rotina mais leve, mas não abre mão de um docinho no café da manhã ou no lanche da tarde, tem apostado em receitas “sem culpa”.

Uma das mais comentadas é o bolo saudável sem açúcar, sem trigo e sem lactose, que usa banana madura para adoçar naturalmente e ingredientes acessíveis para garantir sabor e textura.

Além de não levar farinha de trigo nem leite comum, o preparo é simples, pode ser feito no liquidificador e ainda rende um bolo macio, ideal para acompanhar café ou chá.

A base da receita combina banana, ovos e leite de coco, enquanto a aveia entra como substituta do trigo. Para quem gosta de um toque extra de doçura, vale incluir uvas-passas ou ameixa.

Ingredientes

3 bananas bem maduras

3 ovos

200 ml de leite de coco

120 g de farinha de aveia (ou aveia bem fina)

100 g de coco ralado

1 colher de chá de fermento em pó

Opcional: uvas-passas ou ameixa picada (para adoçar mais, sem açúcar)

Modo de preparo

Pré-aqueça o forno a 200°C. No liquidificador, bata as bananas, os ovos e o leite de coco até ficar bem homogêneo. Transfira para uma tigela e misture a farinha de aveia e o coco ralado até incorporar. Acrescente o fermento e mexa delicadamente, apenas para misturar. Despeje a massa em uma forma untada (ou forrada com papel manteiga). Leve ao forno por cerca de 35 a 40 minutos, ou até dourar e o palito sair limpo. Espere amornar antes de desenformar e cortar.

Depois de pronto, o bolo pode ser armazenado em recipiente fechado por alguns dias, mantendo a maciez e o sabor. Servido morno ou frio, ele combina bem com café, chá ou até com uma pasta de frutas naturais.

A receita mostra que não é preciso abrir mão do prazer de comer bem para manter hábitos mais saudáveis.

Com ingredientes simples e preparo rápido, o bolo sem açúcar, trigo e lactose se torna uma opção prática para o dia a dia, especialmente para quem busca equilíbrio entre sabor e cuidado com a alimentação.

Como toda preparação caseira, o consumo deve ser feito com moderação, respeitando as necessidades individuais.

Ainda assim, a proposta reforça que pequenas mudanças na cozinha podem trazer resultados positivos tanto para a saúde quanto para o paladar.

