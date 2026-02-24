Os últimos dias de fevereiro reservam surpresas incríveis para quem tem esses 5 signos
Movimentações planetárias prometem mudanças positivas, reviravoltas e oportunidades inesperadas para cinco signos antes do fim do mês
Os últimos dias de fevereiro chegam carregados de expectativa para quem acompanha os movimentos do céu.
Com a transição solar e aspectos importantes envolvendo Vênus, Mercúrio e a Lua, o período promete surpresas agradáveis, decisões importantes e até recomeços para alguns signos do zodíaco.
Para cinco deles, em especial, o momento pode marcar viradas significativas em áreas como amor, trabalho e vida financeira.
Confira quais são os signos favorecidos e o que esperar:
1. Áries
A energia do período favorece iniciativas profissionais e conversas pendentes.
Projetos que estavam travados podem ganhar velocidade, principalmente se houver atitude e coragem para agir.
2. Leão
Reconhecimento e destaque marcam os próximos dias.
Elogios, convites inesperados ou oportunidades podem surgir de contatos antigos. A autoconfiança será a principal aliada.
3. Escorpião
Fase intensa e transformadora. Questões emocionais tendem a se resolver, abrindo espaço para novas conexões.
No financeiro, pode surgir uma oportunidade estratégica que exige atenção.
4. Peixes
Intuição em alta e momento favorável para a vida afetiva. Projetos criativos ganham força, e decisões importantes podem ser tomadas com mais segurança emocional.
5. Touro
Estabilidade e boas notícias relacionadas a dinheiro ou segurança material podem marcar o período. É hora de organizar metas e aproveitar oportunidades com planejamento.
Para todos os signos, a recomendação é agir com equilíbrio e aproveitar as energias favoráveis com responsabilidade, já que o fim de fevereiro promete ser movimentado.
