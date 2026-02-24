Os últimos dias de fevereiro reservam surpresas incríveis para quem tem esses 5 signos

Movimentações planetárias prometem mudanças positivas, reviravoltas e oportunidades inesperadas para cinco signos antes do fim do mês

Layne Brito - 24 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Os últimos dias de fevereiro chegam carregados de expectativa para quem acompanha os movimentos do céu.

Com a transição solar e aspectos importantes envolvendo Vênus, Mercúrio e a Lua, o período promete surpresas agradáveis, decisões importantes e até recomeços para alguns signos do zodíaco.

Para cinco deles, em especial, o momento pode marcar viradas significativas em áreas como amor, trabalho e vida financeira.

Confira quais são os signos favorecidos e o que esperar:

1. Áries

A energia do período favorece iniciativas profissionais e conversas pendentes.

Projetos que estavam travados podem ganhar velocidade, principalmente se houver atitude e coragem para agir.

2. Leão

Reconhecimento e destaque marcam os próximos dias.

Elogios, convites inesperados ou oportunidades podem surgir de contatos antigos. A autoconfiança será a principal aliada.

3. Escorpião

Fase intensa e transformadora. Questões emocionais tendem a se resolver, abrindo espaço para novas conexões.

No financeiro, pode surgir uma oportunidade estratégica que exige atenção.

4. Peixes

Intuição em alta e momento favorável para a vida afetiva. Projetos criativos ganham força, e decisões importantes podem ser tomadas com mais segurança emocional.

5. Touro

Estabilidade e boas notícias relacionadas a dinheiro ou segurança material podem marcar o período. É hora de organizar metas e aproveitar oportunidades com planejamento.

Para todos os signos, a recomendação é agir com equilíbrio e aproveitar as energias favoráveis com responsabilidade, já que o fim de fevereiro promete ser movimentado.

