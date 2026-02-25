Café com bicarbonato: entenda para que serve a mistura e como pode te ajudar

Combinação popular nas redes promete benefícios para pele, cabelo e limpeza, mas exige atenção no uso

Isabella Victória - 25 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Youtube/Aconchego da Aline)

Ela parece improvável à primeira vista. Ainda assim, a combinação entre café e bicarbonato ganhou espaço nas redes sociais e nas receitas caseiras.

De cuidados com a pele à limpeza doméstica, a mistura virou queridinha de quem busca soluções simples e acessíveis para o dia a dia.

Mas afinal, o que realmente acontece quando esses dois ingredientes se encontram?

Por que as pessoas misturam café com bicarbonato?

A popularidade da combinação se explica principalmente pela praticidade.

O café em pó possui textura levemente abrasiva, enquanto o bicarbonato de sódio é conhecido por sua ação alcalina e propriedades neutralizadoras.

Juntos, eles formam uma mistura que pode atuar tanto na limpeza quanto em cuidados estéticos.

No entanto, o resultado varia de acordo com o objetivo.

Uso na pele: esfoliação com ressalvas

Uma das aplicações mais divulgadas envolve a esfoliação corporal e facial.

O pó de café ajuda a remover células mortas da camada superficial da pele por meio da fricção.

Já o bicarbonato, por ter textura fina, potencializa essa ação mecânica.

A proposta é deixar a pele mais macia e com aparência renovada. Porém, é preciso cautela.

A pele possui pH levemente ácido, enquanto o bicarbonato é alcalino.

Esse desequilíbrio pode provocar ressecamento, sensibilidade ou irritação, especialmente em peles mais delicadas.

Por isso, o uso frequente não é recomendado sem orientação profissional.

Aplicação nos cabelos: promessa de limpeza profunda

Outra recomendação popular envolve o couro cabeludo.

Algumas receitas caseiras sugerem que a mistura ajuda a remover resíduos acumulados de produtos, controlar a oleosidade e até estimular a circulação local.

De fato, o café pode funcionar como um esfoliante suave na raiz.

Ao mesmo tempo, o bicarbonato auxilia na remoção de excesso de oleosidade.

Ainda assim, o uso contínuo pode alterar o equilíbrio natural do couro cabeludo e provocar ressecamento.

Portanto, moderação é fundamental.

Na limpeza doméstica: onde a mistura se destaca

Fora do universo estético, a combinação tende a apresentar resultados mais seguros.

O bicarbonato atua como neutralizador de odores e agente de limpeza, enquanto o café contribui com a fricção e ajuda a mascarar cheiros fortes.

Muitas pessoas utilizam a mistura para esfregar superfícies engorduradas, utensílios de cozinha, ralos e até para reduzir odores em geladeiras.

Nesse contexto, o uso costuma ser mais simples e com menor risco.

Vale a pena apostar na receita?

Tudo depende da finalidade. Para tarefas domésticas, a mistura pode ser funcional e econômica.

Já quando envolve pele e cabelo, o cuidado deve ser redobrado.

Embora seja uma alternativa popular por ser acessível e fácil de preparar, nem sempre representa a melhor escolha para cuidados pessoais.

Antes de adotar receitas caseiras de beleza, especialmente de forma frequente, o ideal é buscar orientação de um dermatologista ou profissional de saúde.

No fim das contas, café e bicarbonato podem formar uma dupla versátil — mas entender quando e como usar faz toda a diferença.

