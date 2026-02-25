Márcio Corrêa e Daniel Vilela se unem para lançar José Fernandes a deputado federal

Acordo construído nos bastidores entre os dois governantes com a intenção de não somente eleger o vereador ao Congresso, mas fazê-lo campeão de votos no pleito

Augusto Araújo - 25 de fevereiro de 2026

Daniel Vilela e Márcio Corrêa no Teatro Municipal de Anápolis. (Foto: Samuel Leão)

Atualizado com correção de título e texto. Márcio se uniu a Daniel Vilela e não a Leandro Vilela, prefeito de Aparecida, como dito anteriormente

O Portal 6 apurou que o prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL), e o vice-governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB), se uniram para lançar o vereador José Fernandes (MDB) na disputa para deputado federal nas eleições de 2026.

O acordo foi costurado nos últimos dias e pega de surpresa aliados do próprio grupo governista em Anápolis.

Vale salientar que, nos últimos dias, José Fernandes foi escolhido por Márcio como o novo líder de governo na Câmara Municipal de Anápolis.

Dessa forma, a projeção é de que o vereador – que é médico (ortopedista e legista) e bacharel em Direito – se consolide ainda mais como uma força política no município.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!