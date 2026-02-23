José Fernandes assume a liderança do governo Márcio Corrêa na Câmara de Anápolis
Além da mudança na liderança do Executivo, Casa deve registrar outras alterações na composição
O vereador José Fernandes (MDB) foi confirmado nesta segunda-feira (23) como o novo líder do governo Márcio Corrêa (PL) na Câmara Municipal de Anápolis. Ele substitui Jean Carlos (PL), que ocupou a função no primeiro ano da gestão.
O anúncio foi feito pelo prefeito Márcio Corrêa em vídeo publicado nas redes sociais. “Muito trabalho”, disse José Fernandes, que também é vice-presidente da Casa.
A definição ocorre no mesmo dia em que o Legislativo retoma oficialmente os trabalhos, já que o calendário político ganha ritmo após o Carnaval.
Além da mudança na liderança do governo, a Câmara deve registrar outras alterações na composição.
Está previsto o retorno do vereador Divino Antônio (PSD) ao Plenário. Ele estava licenciado para assumir a Secretaria Municipal de Esportes e volta após o falecimento de Carlin da Feira.
Com isso, Elias do Nana passa a ocupar de forma definitiva a cadeira pelo PSD, em razão da vacância aberta com a morte do correligionário.