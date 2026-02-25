Motorista é preso em Anápolis após PRF descobrir o que ele escondia em caminhonete
Suspeito disse que iniciou a viagem no estado do Mato Grosso, com o veículo já carregado, e planejava chegar a Minas Gerais
Uma fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF) terminou em prisão para o condutor de uma caminhonete na manhã dessa quarta-feira (25), em Anápolis.
O motorista, que não teve a identidade relevada, escondia 186 tabletes de maconha na carroceira do veículo, totalizando 102 kg apreendidos da droga.
A abordagem ocorreu logo no início da manhã, pouco antes das 08h. Durante a fiscalização, os policiais notaram sinais de adulteração na caçamba da caminhonete.
Com a checagem, os agentes confirmaram que a estrutura era usada para esconder a maconha.
Questionado, o suspeito informou que iniciou a viagem no estado do Mato Grosso, com o carro já carregado.
O destino final seria Minas Gerais. Ele disse ainda que receberia pagamento pelo transporte da droga, mas o valor não foi revelado.
Imagens compartilhadas pela PRF mostram o grande volume de tabletes acoplados no interior do veículo.
Com o flagrante, os policiais deram voz de prisão ao motorista pelo crime de tráfico de drogas. A ocorrência foi encaminhada à Central de Flagrantes da Polícia Civil em Anápolis e a caminhonete foi apreendida.
