Motorista é preso em Anápolis após PRF descobrir o que ele escondia em caminhonete

Suspeito disse que iniciou a viagem no estado do Mato Grosso, com o veículo já carregado, e planejava chegar a Minas Gerais

Ícaro Gonçalves - 25 de fevereiro de 2026

Suspeito iniciou viagem no estado do Mato Grosso, com destino a Minas Gerais (Imagens: Reprodução/PRF)

Uma fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF) terminou em prisão para o condutor de uma caminhonete na manhã dessa quarta-feira (25), em Anápolis.

O motorista, que não teve a identidade relevada, escondia 186 tabletes de maconha na carroceira do veículo, totalizando 102 kg apreendidos da droga.

A abordagem ocorreu logo no início da manhã, pouco antes das 08h. Durante a fiscalização, os policiais notaram sinais de adulteração na caçamba da caminhonete.

Com a checagem, os agentes confirmaram que a estrutura era usada para esconder a maconha.

Questionado, o suspeito informou que iniciou a viagem no estado do Mato Grosso, com o carro já carregado.

O destino final seria Minas Gerais. Ele disse ainda que receberia pagamento pelo transporte da droga, mas o valor não foi revelado.

Imagens compartilhadas pela PRF mostram o grande volume de tabletes acoplados no interior do veículo.

Com o flagrante, os policiais deram voz de prisão ao motorista pelo crime de tráfico de drogas. A ocorrência foi encaminhada à Central de Flagrantes da Polícia Civil em Anápolis e a caminhonete foi apreendida.

FISCALIZAÇÃO ‼️ Motorista é preso em Anápolis após PRF descobrir o que ele escondia em caminhonete Leia: https://t.co/8cwRVtBKiG pic.twitter.com/EDr9XIDGqD — Portal 6 (@portal6noticias) February 25, 2026

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!