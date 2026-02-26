Alquimia moderna: cientistas transformam chumbo em ouro

Experimento no maior acelerador de partículas do mundo realizou, por frações de segundo, uma das antigas promessas da alquimia — com base na física nuclear moderna.

Gabriel Dias - 26 de fevereiro de 2026

(Foto: Ilustração/Pexels/Pixabay)

Durante séculos, a ideia de transformar um elemento em ouro foi tratada como objeto de estudo dos alquimistas, que buscavam a pedra filosofal para alcançar seus objetivos.

Agora, longe dos ambientes do precioso trabalho dos alquimistas, cheios de frascos e fórmulas, o anseio foi realizado em um dos ambientes mais tecnológicos do planeta: o Grande Colisor de Hádrons (LHC), na Europa.

No interior da Organização Europeia para Pesquisa Nuclear (CERN), em Genebra, físicos submeteram átomos de chumbo a condições extremas de colisão dentro do acelerador de partículas do laboratório.

O resultado foi algo que parece vir diretamente dos conhecimentos seculares: a conversão do metal pesado em ouro — ainda que por um intervalo de tempo quase imperceptível.

Ao acelerar núcleos de chumbo a velocidades próximas à da luz e forçá-los a interagir, os cientistas conseguiram provocar alterações na estrutura atômica do elemento.

Ao modificar o número de prótons no núcleo — também chamado de número atômico, característica que define cada elemento químico —, parte dos átomos deixou de ser chumbo e passou a corresponder ao ouro na tabela periódica.

A transformação, no entanto, não foi definitiva. O ouro produzido existiu apenas por frações de segundo antes de se desintegrar. Além disso, o custo energético e tecnológico envolvido torna aplicações práticas inviáveis atualmente.

Não se trata mais de um anseio místico, mas de uma demonstração sofisticada da capacidade de manipular a matéria em escala subatômica.

O experimento, detalhado em estudo publicado na revista *Physical Review*, marca um momento simbólico: a ciência contemporânea realizou aquilo que alquimistas do século XVII buscavam sem compreender os fundamentos nucleares da matéria.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!